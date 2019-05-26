大里健民里志工揮汗包粽 關心里內弱勢戶

〔記者陳建志／台中報導〕端午節將至，大里竹仔坑社區發展協會、健民里辦公處和竹興宮，今天聯合舉辦「端午粽香送溫馨」活動，號召3、40位社區媽媽、志工，包了1千多顆粽子，分送給里內80戶的弱勢戶，希望弱勢家庭在端午節時也能吃到熱騰騰的粽子，感受到社會的溫暖。
大里健民里長林進興表示，端午節將至，為了讓社區的弱勢家庭，在端午節也能吃到熱騰騰的粽子，今年由竹仔坑社區發展協會申請舉辦「端午粽香送溫馨」活動，並獲得里內竹興宮的贊助。
林進興表示，今天一大早，社區3、40位社區媽媽、志工，就忙著清洗粽葉、準備糯米，並以大鍋子炒餡料，接著合力包粽子，一整天下來，合力包了1千顆的粽子，準備送給里內80戶的弱勢。
林進興表示，今天傍晚粽子陸續蒸熟起鍋，裝袋後送給里內的弱勢家庭，雖然大家忙了一整天，但是都很開心，希望弱勢家庭在端午節時都能感受到社區的溫暖。
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大里竹仔坑社區發展協會、健民里辦公處和竹興宮，今天舉辦「端午粽香送溫馨」活動，社區志工合力包了1千多個粽子送給弱勢家庭。（記者陳建志攝）
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大里健民里社區媽媽、志工，今天一大早就揮汗包粽子，關懷里內弱勢家庭。（記者陳建志攝）
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大里竹仔坑社區發展協會理事長賴素鈴（左1）、健民里長林進興（右1），今天號召舉辦「端午粽香送溫馨」活動，關懷里內弱勢家庭。（記者陳建志攝）