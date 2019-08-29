關懷弱勢生 「過來人」獲師鐸獎

2019-08-29 21:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局今天表揚59位優良教師，其中在北投區新民國中學務主任徐為紘因家道中落，優渥生活在高中頓時變調，加上有閱讀障礙，學業成績不佳，求學路坎坷，幸好有老師相持協助，還有自身努力上進，不但完成大學學業，還擁有超過五十張證照，最後順利考取教師證；至今投入教育服務廿四年的徐為紘，桃李滿天下，但弱勢學生是他心中最軟的一塊，因為過來人經歷，關心弱勢學生的長年付出，讓他獲得特殊優良教師表揚，也是今年師鐸獎得主。

北市教育局今舉辦優良教師表揚典禮，身兼體育老師的徐為紘帶領柔道隊學生張智傑到場獻花；張說，因家裡變故，老師不但帶他們回家住，還會煮晚餐給他們吃。老師把全新柔道服當作獎勵，鼓勵他念書成績，常忙到半夜的老師一大早起床，陪他練習，比賽拿到全國前三名，都要感謝老師。坐在台下的徐為紘頻拭淚，場面動人。

徐為紘 學生暱稱為「徐爸」

被學生暱稱為「徐爸」的徐為紘回憶，家裡是大地主，他從小生活優渥，又是家族第一個小孩，備受家族呵護，徐笑說自己是溫室裡的花朵，不知社會險惡與感恩，根本不懂怎麼有人因為經濟沒辦法讀書，沒想到高中時，父親公司倒閉，房產、地產賣光仍不夠還債，這時他才體認到可能無法讀書。

徐為紘說，當時開學第一天，要收學費三聯單、四聯單，但家裡經濟困頓，根本無法繳學費，他坐在位子上很緊張，怕被點到名，奇怪老師卻沒念到他的名字，後來他發現老師私底下幫忙繳學費。

年少家道中落 體會弱勢者的苦

徐還說，因為閱讀障礙，根本沒辦法把書念好，連自己姓名部首都會寫錯，堂兄弟成績卻很好，讓他壓力頗大，幸好一路有老師鼓勵與貴人幫助，讓他順利讀完高中。

家中經濟始終不寬裕，弟弟妹妹放棄升學去工作，徐為紘也不敢放鬆，邊讀大學邊打工，專長柔道的徐為紘，當年運動環境差與企業贊助少，讓他有危機意識，積極考照包括有國際裁判、國際競賽競賽組織人員的資格，還取得廚師、整椎、教師證。

徐為紘說，在大學畢業後順利考到國小代課老師，不久後考進高中擔任正式體育老師，輾轉之下先後進入新北市與北市國中教學，在七年前進入新民國中，期間不斷幫助弱勢學生。他自嘲，母親常笑他在訓導處、學務處工作，是「報應」，因為他在求學過程給老師添很多麻煩。

「老天所有安排都是最好的安排」徐為紘說，新民位於北市邊陲地帶，高達八十五％學生都列為高關懷孩子，因為公家資源有限，起出他自掏腰包幫柔道校隊買服裝、設備，校長與其他老師看到也加入協助，「正能量是會累積的」，除了校內同事的幫忙，還有十幾個民間公益團體也提供資源，五家麵包店得知他幫學生，主動免費供應麵包。

照顧弱勢學生親力親為的徐為紘，每天準備八、九十人份的早餐給學生吃，他說，菜色不豐富，有時只有水煮蛋或麵包或粥，一個大同電鍋就能解決，利用學校小田園，他跟學生養雞種水果，近來成收波蘿蜜與待收成的香蕉，附近社區民眾與老師都會認購，把錢存下來當作校隊比賽經費。

徐為紘說，因為自己是過來人，他會選擇當老師就是想當這樣的老師，在過程中雖然碰到挫折、障礙，妻子也會他感到不平，但若讓他重新選擇，仍會願意再進入國中教書，他笑說上課是他最舒適時候。

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