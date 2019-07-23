用陶土看到學生獨特性 北市溪山國小陳盈伶獲師鐸獎

2019-07-23 14:07

〔記者林曉雲／台北報導〕「每個學生都有獨特性，都值得被肯定，他們也都希望自己是好孩子，希望被聽到、被看到。」台北市溪山國小老師陳盈伶，服務教育工作30年，將弱勢學生輔導工作視為使命，自願前往小校擔任「兼任輔導教師」，是孩子眼中的「一○（諧音）」老師，更是用陶土陪伴他們、傾聽他們的「有愛」老師，獲得今年師鐸獎的肯定。

溪山國小校長施春明表示，陳盈伶老師是很有愛心的老師，帶著學生製陶義賣，捐助弱勢學生畢業旅經費及小團輔的費用，且輔導服務不只對學生，也接受家長諮詢，還推動許多預防性的輔導活動，例如點心遇見愛、親子陶藝社等讓學生參與，並從中發現孩子的問題予以協助。

前後在北市平等和溪山兩所偏山學校服務，陳盈伶老師用陶土愛學生，她期許自己傾聽孩子內在的聲音、看見孩子心理的需要，再成就孩子的未來，因此總努力幫助學生「看見自己的好」、更自信做自己。

以溪山國小學生「阿瑋」為例，他曾遭到同儕排擠，是「一○有約」陳盈伶老師關注對象，行為雖常不被別人理解，但他具備敏銳觀察力，在諮商室會主動幫忙沙遊小物件黏貼分類標籤，詢問是否需要幫忙補充「愛的點心區」餅乾，提醒老師「心靈閱讀角」應該換書等。

陳盈伶老師表示，她曾問阿瑋：「有誰知道你是貼心的小孩？」他回說：「從來沒有」，但當阿瑋媽媽接他放學時，他開心地在車上告訴媽媽：「盈伶老師說，我是貼心的小孩！」也因阿瑋無法跟同學一起參與課堂活動，陶藝課時，她為阿瑋準備材料，並邀請創作，阿瑋成功作出第一個有命名的陶藝作品「細菌」，且準備了校外陶藝小展。

校長施春明表示，盈伶老師將弱勢學生輔導工作視為使命，不僅啟動學生自動求助，亦觸動學生感恩回饋，盈伶老師的「愛」，讓不同特質的小孩能充分活出自己的亮點。評審團肯定陳盈伶老師開創「一○（盈伶諧音）有約」活動，與學生建立安全信賴關係，不僅啟動學生自動求助，也觸動學生感恩回饋，增進對偏遠弱勢學生的輔導。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法