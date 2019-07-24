佃農之子奪師鐸獎 呂興忠：老師真是「好命的工作」

2019-07-24 20:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了改變高中圖書館靜態、邊緣的傳統，彰化高中英文老師呂興忠接掌圖書館，向外募款超過6000萬元，提升優質空間設備，成立推廣活動基金，以「閱讀是不夠的，還要行動，沒有行動的閱讀是無效的」的經營理念，結合閱讀與行動，鼓勵高中學生，將閱讀所獲得的知識、理想，化為行動，改變自己更改變世界。

今年的全國師鐸獎名單揭曉，全台72位獲獎者中，彰化縣共有5位老師、校長獲獎，總統蔡英文將於9月教師節前頒獎表揚，彰化高中圖書館主任、62歲的呂興忠當了34年老師，首次摘下師鐸獎殊榮。

「相對於日曬雨淋的工農階層，高中學校的教師是『好命』的工作。」呂興忠談及得獎心得說，父母是佃農，他是農家子弟，從小知道農人和工人的辛苦。當老師靠一張嘴、一本書就能工作，好命的教育者，如果不為學生多做點事，好命有什麼意義呢？為學生爭取資源，搭建一個開拓視野，培養創意思維、增進能力素養的學習平台，圖書館推動「行動閱讀」應運而生。

閱讀計畫成功促成「日本踏查」與「非洲國際志工」，彰中圖書館每年募款全額補助清寒未曾出國的高一學生各25名，由他親自帶隊，到日本訪問諾貝爾獎得主、到非洲蓋水庫等。

錢從何而來？呂興忠用教育熱忱感動了不少商界聞人的傑出校友，多年來因為施振榮先生、施崇棠先生、孫金泉先生的慷慨解囊，有了他們拋磚引玉，校友會更進一步群策群力挹注經費，讓母校圖書館得以每個月訂購50種進口雜誌，成立外文雜誌專櫃。

強大後盾讓呂興忠施展教育理念，用獨特的經營策略募集豐富資源，吸引師生踴躍親近圖書館，以圖書館為平台，帶領學生走入社區、飛到日本、遠赴非洲，開啟對知識與世界永遠的好奇心。

彰化高中校長王延煌指出，他去年接任校長，觀察呂興忠發現，圖書館對志工和文化藝術的推動著力深甚、績效甚棒，今年1月透過行政會議提報參加師鐸獎評選，呂興忠創意、行動力和做事堅持，對教學充滿熱情，推動業務不做煙火式一次性計畫，長期延續造福學子，今年榮登杏壇界最高殊榮的金榜，獲獎實至名歸，為全校師生帶來莫大的喜悅。

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