推行動學習 苑裡中山國小李孟雪獲師鐸獎

2019-08-08 20:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮中山國小教師李孟雪，推動閱讀、食農教育有成，獲得教育部肯定，榮獲今年師鐸獎，讓學校師生與教育處都相當開心，稱許李孟雪的認真付出，不只讓學校被看見，也有所回報。

李孟雪任教任內，推動閱讀教育以及行動學習等不遺餘力，為了打造更舒適以及潛移默化的學習環境，與同仁構思在走廊和天花板上貼、掛上知名兒童繪本內容，並且讓學生動手美化，使學生可邊走路邊讀繪本，讓閱讀的種子散播到學校各個角落。

中山國小的閱讀走廊，透過把繪本放上走廊牆壁，不但讓學生經過時欣賞繪本內容，增加閱讀機會，裡頭還附上學校老師翻譯的英文句子，一起學英文，讓孩子從生活中就能接觸到書本所述，一舉數得。

另外，李孟雪也協助學校，根據不同年級學生，設計不同的閱讀課程和目標以及文本。例如一年級就從繪本開始讀，再慢慢加入科普書籍、名人傳記、工具書和媒體文章等，讓學生能夠搭配學校的教學進度，進一步深化閱讀能力最後能夠內化吸收，更舉辦「作家有約」活動，讓學生可以和作者面對面。

而李孟雪推動的行動學習，將國文、數學等課程利用平板電腦數位化，即時比較學生對於課程學習的差異能力，掌握學生學習動向，教師間也能互相合作，增進教學效率。

中山國小也在李孟雪任教期間得到閱讀磐石獎、教育部「行動學習計畫」優良學校肯定等殊榮，李孟雪的付出功不可沒。

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