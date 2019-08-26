高雄凱旋青年、六合2夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客感動

2019-08-26 18:38

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，市府邀凱旋青年及六合等2處觀光夜市合作，對30項服務指標進行認證，共有206家夜市攤商通過，並取得示範觀光夜市標章，韓國瑜今頒發認證標章給2夜市代表，並希望攤商愛惜羽毛，觀光客進入高雄，要讓他們感動。

韓國瑜表示，觀光夜市商標，是市府跨局處花很多時間，逐一檢查30項指標，原以為只要80％攤商通過認證，即可成為觀光夜市，結果成功率高達96％，相當了不起!

韓國瑜說，一個城市生產的東西若賣不出去，觀光客、投資客不願進來，這個城市就沒有活力。「示範觀光夜市」讓高雄觀光業增加更多精彩亮點，城市觀光要成功有很多要素，最重要的是觀光客要能來第2次、第3次，不想再來就代表觀光推動不成功。

韓國瑜說，攤商要自我要求，只要來高雄一定要喜歡上高雄，離開高雄還會懷念，這項標章2年有效期，希望攤商愛惜羽毛，觀光客進入高雄，一定要讓他們感動。

衛生局表示，這次跨局處的30項服務品質認證指標，衛生方面包括食材製作、作業人員衛生管理、環境衛生、油煙排放設施、油水及廢棄物處置等，經過半年的溝通與作業，2處觀光夜市共206家通過評核，並頒發標章讓消費者辨識。

六合國際觀光夜市主委莊其章說，對於少數未通過的攤商仍會加強輔導，務必讓夜市攤商百分百取得標章。凱旋青年夜市管委會副總劉坤松也說，評核過程相當嚴格，就是希望呈現給消費者最佳的服務品質。

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