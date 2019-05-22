六合夜市臨演風波韓要求道歉 原PO：發心得還要道歉是在靠北

2019-05-22 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕六合夜市韓流發威人潮再現被爆臨演風波持續延燒，繼日前高雄市觀光局長潘恒旭開嗆「被陰了」之後，市長韓國瑜今要求在網路上抹黑的人公開道歉。而最初在臉書上指稱臨演一事的該名網友，上午近10時也發表6項聲明回擊。

該名網友在文中表示，首先，他是美術不是導演，「如果有媒體覺得自己要矯正視聽，應該也要好好做功課」，拍片不只有導演、攝影，還有「一狗票」工作人員。

該名網友在文中指出，其次，他的本意不是要黑高雄，也不了解高雄觀光，並稱原本場景組找了南台灣很多夜市，最後討論的是瑞豐與六合，相較於瑞豐，六合人較少、僅有一條路較好執行，還指他只是在個人頁面分享心得，「所以沒有仔細描述這一塊」，對於被外傳成黑高雄夜市沒人，他也覺得「莫名奇妙」。

該名網友在文中提到，第三、第四點，他的臉書好友曉得，他通常會在片子上片後分享當時拍片故事，「這只是其中一篇，沒想到會被這樣引用」，並強調所言不假，「至於被怎麼解讀我實在沒辦法控制」。

再者，該名網友在文中提及，「我發個拍片故事還要出來跟社會大眾道歉是在靠北，我是不能打心得感想」，還說「我在自己臉書說垃圾話也要被釘，我是公眾人物嗎」。

第六點，該名網友在文中向局長喊話，「我沒有那麼重要，你上班不要再滑手機了，快工作，我拜託你了」。

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