韓流救六合夜市有假？ 他分享故事釐清真相「原來是拍廣告」

2019-05-20 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜在選前高喊「高雄發大財」，更說要將人潮帶進高雄，後來有消息指出，因為「韓流」的關係，讓六合夜市再度充滿人潮，昨有一名網友在臉書發了一篇文，指出去年為了拍攝廣告，因此請了許多臨演到六合夜市，但卻被一名電視記者製成新聞，讓他不禁自嘲「現在去跟潘恒旭請款還來得及嗎？」。

一名在廣告業工作的網友在臉書上發了一篇文章，分享了先前拍廣告的小故事，他說去年一支日本化妝品廣告來到六合夜市拍攝，因六合夜市人潮較少，拍攝過程較好執行，因此請了1、2百位臨演在六合夜市開拍，但在開拍前卻有記者到現場拍攝，這名網友走近一聽才發現記者正報導「韓國瑜韓流發威，連平常生意不好的六合夜市都擠進難得人潮」。

事後他看到報導後大嘆，記者報導了這些不是事實、有心拼貼的新聞，自己算不算幫兇，也無奈自嘲是不是該去跟潘恒旭請款臨演費，他在發出消息後也再次發文表示，他這次看到的報導與事實有很大落差，體會到有些媒體不是傻，是壞。

最後他提到沒有看到確切的新聞台名字，所以希望網友不要對一些新聞台扣帽子，他也呼籲容易被扣帽子的新聞台別找他抗議，只希望大家好好做新聞，讓人民不用懷疑真假。

夜市主委︰拍廣告與新聞媒體報導不同天

六合夜市莊其章主委則表示，日本廣告公司在高雄六合夜市拍攝是在去年12月初的平日晚上，當時市長尚未就職，且當天也沒看到新聞媒體拍攝。而網友上傳新聞媒體拍攝的與六合夜市有關的新聞，是在12月8日週六的晚上，當天有數部遊覽車來到夜市光顧，才有媒體訪問帶團的導遊。

莊主委表示，夜市人潮與去年相比增加了四成，有回復到2015年的水準，本地客也有回流，請網友多給夜市支持，不要讓來拍廣告的美事，反而變成負面的消息。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法