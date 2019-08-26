台東10大必喝飲品票選 在地「叮哥」洛神花茶拔頭籌

2019-08-26 17:19

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府「台東就醬玩 amazing taitung-台東縣交觀處」舉辦了台東10大飲料店飲品的票選，總計247種飲品、近50家飲料店參戰，結果網友最挺在地，叮哥茶飲的洛神花茶獲第一名。

台東縣府表示，此次票選前10名為：叮哥茶飲「洛神花茶」、小茶后「冷萃紅烏龍」、隱山茶道「紅烏龍茶冰」、尼渴紅茶「冬瓜小芋圓」、清心福全「優多綠茶」、緣之鮮養生黑白木耳「黑白木耳飲」、GS曼貫砲「漫金蜂蜜」、台東神農「青草茶」、鮮茶道「阿里山冰茶」以及茶湯會「觀音拿鐵」。

縣府表示，上述10名，在地飲料店就佔了7名。台東在地的飲料店與其他縣市不同之處在於，店家們會使用各鄉鎮在地材料，例如台東鹿野的紅烏龍、卑南金峰和太麻里種植產量居全國之冠的洛神花，另外還有青草茶、鮮乳以及新鮮水果，調配出屬於在地專屬的飲料口味，更加凸顯出與一般傳統飲料店的不同，充滿濃濃的台東味。

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