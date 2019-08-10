手搖飲集體舔中 律師發現小英總統這主張是對的

2019-08-10 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕一芳台灣水果茶掀起的手搖飲風波持續延燒，律師黃帝穎發臉書表示，中國為了介入台灣選舉，不惜傷害台灣產業早已不是新聞，「絕對不會只有手搖杯。」從停止自由行、禁金馬獎，從觀光產業到影視文化，中國都在步步進逼；但這些事件也證明，總統蔡英文「雞蛋不要放在同一個籃子」的主張是對的。

一芳台灣水果茶的上海代理商日前在微博發出「支持一國兩制、譴責香港罷工」，引起軒然大波，數間知名連鎖手搖飲品牌也跟著「被表態」或起底，網友們也持續宣稱拒買。

律師黃帝穎今（10）日發文指出，「中國以商逼政不是新聞」，從2012年總統大選以來，中國不惜把台商當人質，當時總統大選前，許多大企業包括宏達電董事長王雪紅、海霸王等也都向「九二共識」跪拜，中國觀光客更在選前十天全面凍結。

黃帝穎說，今年台灣首見唯一進入「一國兩制」代表機關中聯辦的總統候選人韓國瑜，呼應習近平「一國兩制」的九二共識，獲得中國官媒大加讚賞，國內也有紅色媒體以高達7成新聞的異常比例大力支持。

黃反問，中國為了讓韓國瑜勝選，會只踐踏手搖杯、金馬獎而已嗎？接下來，中國團客、農產品、漁業產品或各種產業，會不會是中國介入台灣選舉的下一波犧牲者？他強調，這一連串的「以政逼商」，也證明蔡政府主張不要把經濟鎖進中國、雞蛋不要放在同一個籃子，是正確的方向。

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