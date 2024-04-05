花蓮強震》搜救隊持續挺進中橫 救出受困九曲洞9人

花蓮強震後第三天，特搜隊員今天持續冒著落石危險挺進中橫救災。（特搜提供）

2024/04/05 11:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震後第三天，中橫公路柔腸寸斷、通訊中斷，數十人失聯待救，花蓮、高雄、屏東、基隆、台東、國家搜救隊、國軍等特搜隊今天繼續冒著落石危險挺進中橫，特搜指出，今天早上由直升機運補天祥物資後，順便接送有患病、身體不適的遊客20人下山；另外，特搜隊也接觸到受困在九曲洞2天的9名民眾，其中有1人骨折受傷，目前協助撤出已經抵達救護站。

砂卡礑步道2處崩塌 發現1男1女遺體被壓巨石下

消防署特搜隊長陳義豐說，砂卡礑步道0.5公里處、1公里處有2處崩坍，以2處崩塌點為起點加強搜尋，派出搜救犬、雷達及聲納等設備尋人。搜救隊伍上午9時25分回報，在步道0.5公里處附近石堆中，先後發現1女子上半身及1男子下肢被壓在石塊下方，已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，目前正在使用破壞器材嘗試救出2人。

請繼續往下閱讀...

依據應變中心統計，中橫天祥地區、西寶國小、晶英酒店、天祥活動中心、郵局、天主堂、天祥台電等地近700人受困，人員安全有物資，但經過2天已經逐漸缺乏，空勤直升機今天一早7點33分升空，並搭載特搜6人及民生物資前往，並於8點多搭載9名患者（7名本國籍、1名荷蘭籍和1名香港籍）下山，之後進行第二趟運補，接11名病患下山。

受到強震影響，中橫公路多處路段坍塌、封閉，造成許多孤島區域，其中九曲洞9人早上接觸撤出，太魯閣晶英酒店約近500人、西寶國小45學生15老師，民眾24人，天祥活動中心約73人、郵局、天主堂、天祥台電等地點約49人、合流綠水營地18人，合計近700人還在天祥地區，由於中橫落石、餘震不斷，將視道路搶通進度推進，天祥地區目前以有急病、傷患優先。

花蓮強震後第三天，中橫公路柔腸寸斷，特搜隊員今天持續冒著落石危險挺進中橫。（特搜提供）

花蓮強震後第三天，中橫公路柔腸寸斷，特搜隊員今天持續冒著落石危險挺進中橫。（特搜提供）

花蓮強震後第三天，中橫公路柔腸寸斷，特搜隊員今天持續冒著落石危險挺進中橫。（特搜提供）

今天早上由直升機運補天祥物資後，順便接送有患病、身體不適的旅客20人下山。（記者王錦義攝）

中橫天祥地區近七百人受困，人員安全有物資，但經過二天已經逐漸缺乏，空勤直升機今天前往運補民生物資。（新城警分局提供）

花蓮7.2強震後第三天，中橫公路柔腸寸斷、通訊中斷，仍有多人失聯待救，空勤直升機緊急進入太魯閣搜救。 （記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法