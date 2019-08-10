13家手搖飲被爆「舔共」 網友整理愛台灣店家名單

2019-08-10 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕繼一芳水果茶風波後，台灣多家手搖飲料店如CoCo都可、貢茶、大苑子、五十嵐、迷客夏等，也被爆出相繼在微博發表親中聲明，如喊出「中國台灣」、「支持一國兩制」，讓許多台灣網友大為不滿，怒轟「接力舔共」，也有人舉出未舔共愛台灣的飲料業者，感嘆只剩這幾家能喝了。

被爆表態「舔共」 這13家手搖飲遭點名

繼一芳台灣水果茶的風波後，昨日COCO都可、大苑子等手搖飲品牌也表態，發表「中國台灣」、「支持一國兩制」等挺中、舔共言論，「手搖飲之亂」也瞬間引發網友熱議；PTT還有網友整理出在中國開店的手搖飲「自爆清單」，指出包括COCO都可、珍煮丹、迷客夏、一芳水果茶、大苑子、貢茶、老虎堂、斜角巷、85度C、鮮芋仙、鹿角巷、日出茶太、50嵐等13家飲料店都有發表「舔共」聲明，讓許多網友直呼：「到底剩什麼可以喝？」

雖然多家飲料店被爆表態「舔共」讓網友相當失望，但也有人舉出未舔共、愛台灣的品牌手搖飲，包含「茶湯會」、「紅太陽」、「茶之魔手」、「可不可」、「清心」、「上宇林」、「嚮茶」、「圓石」，感嘆地說「要好好珍惜這些愛台的手搖飲」、「愛台灣的只剩『它們』了」、「這些一定是真心愛台灣的」、「好，只喝這些」。

被爆表態「舔共」 6家手搖飲出面自清

但有不少被點名舔共的手搖飲業者紛紛出面發聲明澄清：50嵐表示，「並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟」，強調和近來中國、香港等地區仿冒開設的店家無任何關聯。

珍煮丹表示，品牌遭中國模仿，並列出仿冒官網的網址，表示此為中國招商公司自行架設及建立的網站，網站上所有資訊來源皆是抄襲珍煮丹總部官方網站、從未經過珍煮丹認證。

迷客夏總部發聲明指出，「因微信公眾號內容審查之故，如果要使用台灣，就必須被加上中國；我們來自台灣，所以單純想把台灣寫出來；造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。」

「台灣貢茶」高雄總部表示，「『台灣貢茶』和『四雲奶蓋貢茶中國』微博並非高雄全球總部經營。」

大苑子副總邱曉焄表示：「不曾發表跟涉及任何跟政治相關的活動跟言論，對於大陸（中國）方品牌的操作，我們未來在文字使用上會更加謹慎」。

一芳水果茶台灣總公司在日前發表三點聲明，強調將「加強溝通全球各地的合作夥伴」、「遵守品牌不涉政治的原則」。

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