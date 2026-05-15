「川習會」習近平拿台灣當議題 川普「已讀不回」

「川習會」落幕，中國雖想打台灣議題，但美國顯未理會。（法新社）

「川習會」落幕，中國雖想打台灣議題，但美國顯未理會。長期關注區域情勢的社群媒體「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」認為，中方在台灣議題上的盤算，可能是透過藍白陣營在軍購議題上的杯葛，讓美國認為台灣缺乏自衛決心，進而促使川普停止對台軍售、或表態反對台獨。而川普的態度基本上就是已讀不回，然後繼續對台推軍售。

「美國台灣觀測站」指出，這次習近平把反台獨當主軸，但川普還是沒有回應。從公開的發言內容來看，川習兩人的開場白就看得出雙方的議題設定。川普顯然更想談生意，強調自己帶了一群美國最頂尖的企業家來中國做生意；習近平則是一開場就談「百年變局」、「修昔底德陷阱」等講了十幾年的美中霸權轉移關鍵字。

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「美國台灣觀測站」強調，台灣議題如今是美國兩黨共識，不可能輕易改變。無論是反對台獨或者停止軍售，都是美國長期的紅線。就算川普不是基於理念價值堅持這些原則，也知道這些是不能隨便讓的原則。對川普來說，什麼東西都換不到就退讓就太吃虧了，中國其實也根本拿不出東西和美國交換這麼巨大的國家利益。

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此外，「美國台灣觀測站」說，川普昨在天壇被記者問了兩三次有沒有討論台灣問題，但卻完全沒回應。川普是真的沒聽到嗎？當然有聽到，因為他有回應其他問題（記者：「談得如何？」川普：「談得很好。」）。既然聽到，為什麼不回答？因為他可能認為，台灣議題是習近平的議程，而不是他的。只要回應，就等於讓習近平主導議題設定，川普是不會接受這種事發生的。

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「美國台灣觀測站」觀察，從目前得知的訊息來做觀察，除了台灣議題之外，兩國這次的會談結果可能並不理想。其中的原因是，會談後，沒有任何一個會後的記者會來總結發言，全球媒體無法得到一致版本的會談內容。這在外交峰會來看是罕見狀況，可能會議尚未達成任何共識。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也於臉書分析說， 一般在這樣的高峰會之後，都會有一個會後的發言，讓記者有一些結論可以報導。但等了幾個小時，什麼都等不到。這是一個非常不尋常的訊號，因為這表示雙方談了老半天都沒有共識，所以根本沒辦法做結尾發言。

葉耀元說，中國這次在台灣議題上直球對決，直接跟美方反映：如果沒有好好處理台灣議題，兩國可能會起衝突。但中國官媒的報導完全沒有提到美方的反應。這表示美方的反應中國官媒不能寫，不是中方想聽到的話。

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