魯比歐訪談全文！揭北京最想看到「台灣公投同意合併」

美國國務卿魯比歐14日抵達北京人民大會堂，出席中方為川普舉行的國事晚宴。（路透）

隨美國總統川普訪中的國務卿魯比歐14日在北京接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪指出，北京最偏好的終局是透過公投誘使台灣與中國合併。他示警中方正長期利用資訊戰與政治滲透介入民主社會，美方將持續關注任何試圖影響台灣內部政治的行動。以下為專訪摘要：

談中方警告：任何強行改變現狀的做法皆具破壞性

記者問：習近平在會談中警告，台灣問題是美中關係「最重要問題」。您如何看待這一刻？

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魯比歐：顯然他們確實是這麼想的，而且他們總是一再提起。美方理解他們的立場，但從我們的觀點來看，任何試圖強行改變現狀的做法，對兩國都不是好事。中方一直強調所謂的戰略穩定，這一點我們也同意。雙方都不希望因為誤判，而爆發更大的衝突。美方已經重申，我們對台灣議題的政策至今保持一致，並沒有改變。

談對台軍售：那是總統與國會的決定

記者問：習近平是否要求川普停止對台軍售？

魯比歐：坦白說，這個話題過去討論過很多次，但在今天的對話中並不是主要焦點。我們很清楚中方的立場，但必須記住，美國國會在整個過程中也扮演關鍵角色。去年12月我們才剛核定一項軍售案，當時中方非常不滿。軍售是總統在國會核撥預算後的行政程序，我們會依此採取行動。

談介入手段：北京最想看到「台灣公投同意合併」

記者問：美方是否擔心中國透過公投、資訊戰等方式影響台灣政治？

魯比歐：我認為中國當然希望最終能以和平方式讓台灣接受統一。在理想情況下，他們最想看到的，可能是在台灣出現某種投票或公投，最後同意與中國合併。我認為那會是北京最偏好的結果。但顯然我們都知道，中國會利用各種工具影響民主社會，包括資訊操作、政治影響力活動以及輿論滲透。因此，我們會持續密切關注任何試圖影響台灣內部政治與公共討論的行動。

談入侵風險：中國正尋求建立「美軍級」全球力量

記者問：您認為中國是否打算入侵台灣？

魯比歐：習近平已經講得很清楚，他希望在他任內完成所謂的「統一」。但我認為，真正值得關注的不只是台灣，而是中國整體的軍力擴張。中國過去10年的軍事成長速度是現代史上少見的。他們投入大量的資金擴張海軍與遠程作戰能力。我不認為中國的企圖只限於台灣，顯然他們是希望建立一支像美國一樣、具備全球力量投射能力的軍隊。毫無疑問，中國現在已是全球第二強大的軍事力量，而這也是美國必須認真面對的戰略現實

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