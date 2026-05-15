習近平將在中南海接待川普 這幾任美國總統曾到訪

美國總統川普今（15）日將在北京中南海與中國國家主席習近平會面。圖為中南海。（美聯社）

美國總統川普目前正在訪問中國，昨（14）日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行峰會，今（15）日則將在北京中南海與習近平會面。

根據美國有線電視新聞網《CNN》報導，中南海是中國共產黨領導機構所在之地，佔地1500英畝，由改建的亭台樓閣和寺廟組成。該處曾是中國皇帝用餐和休息的地方，如今建造了灰色的現代辦公大樓。

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中南海作為中國權力中心，常被視為美國的白宮或俄羅斯的克里姆林宮。該處保安措施極為嚴密，進出由精銳部隊把守。中南海本身被高大的圍牆完全遮蔽，國內主要地圖平台上的相關數位影像都受到限制。

過去只有少數美國總統曾踏入過戒備森嚴的中南海。第一位是美國前總統尼克森（Richard Nixon）1972年在中南海和中國前國家主席毛澤東見面，這同時也是美國總統首次訪問中國。

30年後美國前總統小布希（George W. Bush）與中國前國家主席江澤民一同進入中南海。該訪問被廣泛宣傳為慶祝尼克森訪華週年以及美中關係自那時之後的進展。

美國前總統歐巴馬也拜訪過中南海，他在2014年與中國國家主席習近平會晤。兩人在中南海的院落共進晚餐，並在其中1個亭子裡喝茶。

《CNN》報導，川普今天一早行程滿滿，從早上8點開始，先參加一場「執行時間」會議，不對外開放。上午10時55分，將會與習近平一起在中南海花園散步拍照。11時05分，兩人會舉行一場茶會。接著在11時40分，兩人會進行工作午宴，午餐結束後，川普將啟程返美。

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