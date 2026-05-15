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    擎天崗情侶深夜「野戰」直播曝光 ！警方鎖定「他」依公然猥褻究辦

    2026/05/15 10:02 記者劉慶侯／台北報導
    情侶跑到擎天崗大草原「野戰」。（圖擷自YouTube）

    情侶跑到擎天崗大草原「野戰」。（圖擷自YouTube）

    陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山公園管理局設置的監視鏡頭全程拍下，演變成即時播出。台北市警士林分局目前已查出涉案男子的姓名和車號，將傳喚到案說明，並依公然猥褻罪嫌究辦。

    警方表示，14日晚間11時左右，一對男女情侶出現在擎天崗上的木椅上並肩坐著聊天。但在約1時左右，兩人情緒和互動升級，女子跪趴在木桌上，男子則從後方摟抱做出不雅動作。雙方在桌邊斷續糾纏數分鐘後，才迅速收拾離開現場。

    不料，現場周邊有陽明山國家公園管理處設置的全天候即時監視鏡頭，全程被放在YouTube直播。雖然夜間視線昏暗，但高畫質鏡頭與4K全景收音設備，將畫面和音效真實的傳送到網路上，一時間YT觀看直播人數瞬間激增，並引起大批網友熱烈討論。

    士林分局獲報立即指派山仔后派出所展開調查。經擴大調閱周邊監視器相關影像資料，目前已精確掌握涉嫌人身分及特定車輛車號，將於近日通知當事人到案說明，全案並依刑法「公然猥褻罪」偵辦。

    警方表示，在國家公園大草原等公共空間上演全裸活春宮，恐涉嫌違反刑法「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為」，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

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    陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮的事發地點。（記者劉慶侯翻攝自Youtube）

    陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮的事發地點。（記者劉慶侯翻攝自Youtube）

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