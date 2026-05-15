擎天崗深夜「四腳獸」出沒！情侶激烈野戰 官方直播全程放送……

今晨有對情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，只見兩人不顧一旁就有監視器，竟忘我地趴在桌上不斷激戰，這段畫面也在網路引發瘋傳。（圖擷自YouTube）

位於陽明山國家公園的擎天崗是知名旅遊景點，常吸引許多遊客前往，但深夜有對情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，只見兩人不顧一旁就有監視器，竟忘我地趴在桌上不斷激戰，這段畫面也在網路引發瘋傳，網友紛紛朝聖並熱議「我就知道四腳獸是夜行性動物」、「你們上鏡頭了」。

透過陽明山國家公園管理處的「擎天崗草原」即時影像可看到，昨深夜11點多一對男女出現在該處，兩人原本只是並肩聊天，但隨後女子直接趴到桌子上，雙方不時親密互動，到了今晨0時左右兩人的動作更加火熱，期間可見男子不斷用下體磨蹭趴在桌上的女子。在0點14分左右男子拉下褲子，直接趴在女子身上「激烈進攻」，甚至還將趴在桌上的女子轉到桌子的另一個角度持續「激戰」，在0點18分兩人還一度從監視器畫面中消失，後來在0點22分左右兩人才收拾好東西並離開。

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儘管深夜該處一片漆黑，但過程中兩人數次打開手電筒及手機，加上即時影像也將兩人的對談及激烈互動的聲音都錄下，這段畫面隨即引發網路瘋傳，網友紛紛表示「大半夜的不睡覺，在擎天崗野戰？」、「台北市一對情侶15日0時深夜，於擎天崗野戰，卻沒發現鏡頭君向全世界放送！」、「半夜醒來一打開threads就看到有人說擎天崗有四腳獸，全程16分鐘一直四處張望，就是沒抬頭看到頭頂那個24小時的監視器⋯⋯」、「擎天崗野戰夜戰實戰影片太好笑了，整個直播要聲音有聲音影像收錄完整，國家級攝影」、「小黑蚊不會叮的咪咪冒冒嗎？」、「還一直拿手機開手電筒到處照」、「就當作在看國家地理頻道吧，猴子交配也差不多這樣」。

不過也有網友表示「還是呼籲不要備份或是轉傳，網路世界發達歸發達，轉傳會有刑事責任」。

今晨有對情侶竟跑到擎天崗大草原「野戰」，只見男子趴在女子身上「激烈進攻」，甚至還將趴在桌上的女子轉到桌子的另一個角度持續「激戰」。（圖擷自YouTube）

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