法院認證高市府職場霸凌！人事處主任辱罵部屬「靠、你娘」

高市府驚傳職場霸凌！許姓人事處主任辱罵下屬「靠、你娘」被法院判賠8萬6800元。（資料照）

高雄市政府人事處秘書室發生一起嚴重的職場言語暴力案件，前人事處許姓主任被控在任職期間，多次以「靠」、「唬爛」、「你娘」等不堪入耳的言語辱罵部屬，並涉及言語恐嚇，法官認定許的行為已嚴重侵害部屬之人格權與名譽權，判須賠償陳姓下屬8萬6800元。

判決指出，陳男是高市府人事處秘書室資訊股股長，許則是他的直屬上司。陳男主張，許姓主任自2013開始代理主任，同年底升任主任後，多次在辦公室等公開場合對他施加言語霸凌，只要公文不被許姓主任認可，就會被當眾斥責：「靠！講重點，不要畫山畫水畫唬爛」、「你娘！」、「幹你不要唬爛」。

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此外，許姓主任更曾以帶有恐嚇意味的言詞對陳男說：「你跟我說需要多少錢？我匯款給你，看你是要錢還是要什麼，你就講明。」，讓陳男感到人格尊嚴嚴重受損，長期處於高度精神壓力下，憤而提起民事損害賠償訴訟，求償10萬餘元的醫療費及精神慰撫金。

高雄地方法院簡易庭審理時，許辯稱部分言詞僅是「口頭禪」，並非針對陳男，且因陳男工作表現不佳、公文屢次出錯，才基於督導權限進行糾正。

法官根據陳男提供的錄音檔，認為主管雖然對部屬有業務監督權，但糾正應針對事由，而非針對人格進行侮辱，許姓主任駡人時說的「幹」、「靠」、「唬爛」、「你娘」等語，在社會通念上明顯具有貶損他人格與名譽之意。

法官認定，上司不得以「教導」之名，行「羞辱」之實，許的言行顯然已逾越行政指導的必要程度，構成侵權行為；考量雙方職位、收入及侵害程度，裁定許姓主任應賠償陳男精神慰撫金8萬元，以及因長期受創就醫的醫療費用6800元，共計應給付8萬6800元，可上訴。

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