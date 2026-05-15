爬上娃娃機偷高價公仔！屏東5店遭洗劫 25歲男被警埋伏逮捕

竊嫌爬上機台上行竊被監視器錄下。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏縣鹽埔、高樹及里港鄉本（5）月共有5家娃娃機店深夜連續遭洗劫，竊嫌破壞娃娃機的投幣口偷取財物後，還用梯子爬上機台拿走高單價的公仔，里港警分局據報組專案小組埋伏，在25歲蔡嫌故技重施時當場逮捕，受害店家的財物加修理費初估損失至少達10餘萬以上，全案依竊盜等罪嫌移送地檢署，經檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

里港警分局5月11日起接獲民眾報案，指鹽埔、高樹及里港等地陸續發生娃娃機遭破壞投幣口及財物遭竊情事，歹徒連續3天利用深夜時段，進入無人看管的娃娃機店，先持工具剪斷店家監視器線路，除破壞娃娃機投幣孔竊取財物外，也專挑店家放置於娃娃機台上的高單價公仔行竊，行徑十分大膽。

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里港警分局獲報後，鑑於犯嫌持續流竄犯案，立即指示偵查隊及各所共組專案小組，全力追查犯嫌行蹤並針對轄區娃娃機店加強埋伏巡守，經警方持續蒐證，鎖定可疑人車後，於13日凌晨4時許，發現竊嫌又前往娃娃機店行竊，見時機成熟立刻上前當場逮捕正在作案的25蔡姓男子，查扣相關贓證物，全案依竊盜等罪嫌移送屏東地檢署，經檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。

初步統計，受害店家有5家，其中一家被偷2次，依機台主人不同，共有6名被害人，竊嫌騎機車作案，鎖定無人的娃娃機店，除了破壞投幣口偷走硬幣，更用梯子爬上機台頂部剪斷監視器線路，偷走店家放在機台頂的高單價公仔，公仔單價2、3千元至近萬元，偷了之後即轉賣，店家被破壞監視器、娃娃機後還要修復，修理費加上財物，每家店初估損失至少2、3萬元。25歲蔡嫌是嘉義人，無業、現於屏東縣租屋，辯稱最近繳不起房租才下手。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警方對於影響民眾財產安全的竊盜案件絕不寬貸，將持續強化轄內巡邏及查緝作為，並針對易遭鎖定的娃娃機店、無人商店及深夜營業場所加強巡守勤務；也提醒業者，應加強店內監視設備、照明及防竊設施，避免於機台或店內放置大量現金及貴重物品，降低遭宵小覬覦風險。

竊嫌以為破壞了監視器，但爬梯子作案的影像仍被錄下。（圖由屏縣里港警分局提供）

竊嫌專挑機台上的高單價公仔。（圖由屏縣里港警分局提供）

娃娃機投幣設備被破壞。（圖由屏縣里港警分局提供）

警方起出相關贓證物及作案工具。（圖由屏縣里港警分局提供）

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