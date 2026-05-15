外送平台當幌子 新竹檢警破獲24小時輪班販毒集團

新竹檢警偵查販毒集團模仿外送平台當幌子，24小時輪班販毒。（記者廖雪茹攝）

模仿外送平台當幌子，規避查緝！新竹檢警查獲販毒集團利用通訊軟體與購毒者聯繫，以3班制24小時輪班送貨，駕駛裝有外送平台置物箱的交通工具前往交付毒品，每單賺取400元至500元報酬；新竹地檢署指揮警方拘提鄭姓男子等5人到案，並搜索扣得手機、販毒贓款21餘萬以及彩虹菸738支等物，依組織犯罪及毒品罪提起公訴後偵查終結，5嫌都經法院准押禁見。

新竹地檢署指出，鄭姓男子涉嫌從2025年12月間起，與劉姓男子共組販毒集團，並邀集楊姓男子、張姓女子加入。該販毒集團疑由劉女負責出資向上游購買摻有上開第三級毒品成分的彩虹菸，並利用通訊軟體FaceTime，以暱稱「邦」、「台中-手機行」、「sssvip」等帳號，與購毒者聯繫毒品交易時間、地點、數量及金額後，再派單予鄭男、楊男及張女等人前往交付毒品。

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檢警調查，該集團採類外送平台的運作模式，由劉女負責接單、派單，鄭男、楊男及張女則擔任送貨司機，分成3班、24小時輪班，駕駛裝有外送平台置物箱的交通工具，前往指定地點與購毒者面交毒品。各班次並交接販賣剩餘毒品及當班販毒所得款項，以此方式持續販賣彩虹菸牟利。鄭男、楊男及張女每完成一筆交易，可賺取400元至500元不等之報酬，並朋分販毒所得。

另徐姓男子涉嫌與劉男聯絡，由劉男聯繫購毒者，並指示徐男販賣彩虹菸予購毒者。黃男涉嫌自劉男、楊男處取得毒品後，另行與購毒者販賣彩虹菸牟利。

檢方指出，本案由檢察官沈郁智指揮新竹市警察局第一分局蒐證偵辦，今年3月間，拘提鄭男等5人到案，並執行搜索後，扣得販毒使用手機5支、分裝袋4包、販毒贓款21萬3800元，以及販賣剩餘的彩虹菸41包、共738支、毛重1209.3公克、小牛皮紙袋2包等物，5人等經向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官偵查後，認鄭男、楊男及張女涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪及毒品危害防制條例販賣第三級毒品罪嫌；徐男及黃男則分別涉犯販賣第三級毒品罪嫌，均依法提起公訴，並就扣案毒品、犯罪工具及不法所得聲請法院宣告沒收或追徵。

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新竹檢警偵查販毒集團模仿外送平台當幌子，24小時輪班販毒，規避查緝。 （檢警提供）

新竹檢警偵查販毒集團模仿外送平台當幌子，24小時輪班販毒，規避查緝。 （檢警提供）

販毒集團利用通訊軟體與購毒者聯繫，以3班制24小時輪班送貨，駕駛裝有外送平台置物箱的交通工具前往交付毒品。 （檢警提供）

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