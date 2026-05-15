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    首頁 > 國際

    「超級聖嬰」恐來襲！ 太平洋升溫速度比預期更快

    2026/05/15 09:06 即時新聞／綜合報導
    NOAA最新預測顯示，聖嬰現象正在太平洋中形成，而且速度比預期更快，秋季或冬季發展成歷史級強度、也就是罕見「超級聖嬰」的機率也正在升高。（法新社）

    NOAA最新預測顯示，聖嬰現象正在太平洋中形成，而且速度比預期更快，秋季或冬季發展成歷史級強度、也就是罕見「超級聖嬰」的機率也正在升高。（法新社）

    美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心最新預測顯示，聖嬰現象正在太平洋中形成，而且速度比預期更快，秋季或冬季發展成歷史級強度、也就是罕見「超級聖嬰」的機率也正在升高。

    綜合外媒報導，過去幾週，熱帶太平洋升溫速度相當快。根據NOAA氣候預測中心週四發布的每月更新，目前關鍵海域平均水溫略低於攝氏0.5度的弱聖嬰門檻，預期下個月就會升破該門檻。若升幅超過攝氏1.5度，通常被視為強聖嬰；若達攝氏2度以上，則可能被歸類為非常強聖嬰，甚至是「超級聖嬰」。

    歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、NOAA與澳洲氣象局的預測結果大致一致。根據ECMWF最新預測，超過半數預測模型顯示，到秋季時，關鍵海域溫度可能上升超過攝氏2.5度。

    NOAA預報，聖嬰現象將在一個月內開始，並將在接下來幾個月持續增強，有96%機率持續到冬季，並可能在秋季或冬季達到高峰；屆時有三分之二的機率會是強聖嬰，或非常強的聖嬰，即超級聖嬰。NOAA也提醒，雖然預報員對聖嬰形成更有信心，但其高峰強度仍存在相當大的不確定性。

    報導指出，一些通常可靠的電腦模式顯示，今年可能出現的超級聖嬰甚至可能成為有紀錄以來最強。這也將是2015至2016年以來首個超級聖嬰；2015至2016年的超級聖嬰，是NOAA自1950年有紀錄以來最強的一次。

    聖嬰會改變全球天氣型態，強聖嬰可能使部分地區更容易出現乾旱、熱浪與野火風險，另一些地區則可能面臨強降雨與洪災，也可能抑制大西洋颶風季。NOAA週一表示，今年已「非常可能」成為有紀錄以來前5熱年份之一，而這還尚未計入聖嬰這項升溫變數。

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