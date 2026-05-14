中國制裁是什麼？魯比歐跟習近平握完手 對川普做1動作被拍到！

魯比歐和習近平握手。（路透）

過去遭中國制裁的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），近日隨總統川普訪問中國，今天（14日）他和中國國家主席習近平握手的畫面在網上掀起熱烈討論，不少眼尖網友還注意到他握完手之後，朝川普眨了一下眼，引發聯想。

魯比歐過去擔任參議員時，因為對中強硬立場，2020年兩度（7/13、8/10）遭中國外交部宣布制裁。當時魯比歐相當不以為然，表示中方制裁對他而言就像是一種象徵他挺身捍衛人權、譴責新疆和香港問題的「榮譽勳章」；他甚至還說過，自己根本沒打算去中國。

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後來川普回鍋白宮，魯比歐上任國務卿，這時中國政府相當尷尬，只好做了些「小動作」，將Rubio的譯名從原本的「盧比奧」改成「魯比奧」，以為這樣就能掩飾曾經制裁現任美國國務卿的事實。

本月13日至15日川普訪問北京，魯比歐也隨團出訪，14日上午川習會登場前，習近平也與魯比歐握手，該畫面被拍下後隨即在網上掀起熱議。有眼尖網友還注意到，跟習近平握完手後，魯比歐看向川普，眨了一下眼睛。

網友們紛紛幫魯比歐上OS，「魯比歐：總統你看 習禁評（習近平）是不是忘記他在制裁我了」、「盧：你看，我也是照樣進中國還握到手」、「你制裁我，然後幫我改名，然後跟我握手」、「那個要笑不笑的臉有點哭」、「嘴角還偷偷閃現了一小撮微笑」、「他們應該有賭10美金」、「你看，他根本不敢抓我，笑話一個」、「就說他不敢啦」。

Interesting little moment during the U.S. delegation visit to China today ????



Right after shaking hands with President Xi, Marco Rubio seemed to give a quick playful wink/look toward President Trump behind him.????????????????????@realDonaldTrump @marcorubio pic.twitter.com/ZXgEzfqJAi — 51520 （@bensonlan） May 14, 2026

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