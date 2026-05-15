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    首頁 > 國際

    川普與歐巴馬訪中待遇大不同 顏擇雅揭中共外交兩面手法！

    2026/05/15 00:34 即時新聞／綜合報導
    川普抵達北京後，中方大陣仗歡迎。（法新社）

    川普抵達北京後，中方大陣仗歡迎。（法新社）

    美國總統川普出訪北京與中國國家主席習近平會晤，中方擺出大陣仗盛大歡迎，不少人翻出10年前時任總統歐巴馬訪中的冷清畫面做比較。對此，作家顏擇雅表示，從這邊就能看出，中共吃軟不吃硬！

    顏擇雅14日在臉書發文，「中國歡迎川普的電視畫面，怎麼看怎麼尷尬。但我想，習近平用意應該是要全世界都看到中國對於川普的熱烈歡迎。但我覺得那畫面，跟十年前歐巴馬抵達杭州的畫面實在是太強烈的對比。歐巴馬當年，別說沒有群眾歡迎，中方甚至連下飛機的階梯與紅毯都沒提供。逼得歐巴馬那次只能從空軍一號的機腹下飛機。外媒當時都用『snub』（冷落，怠慢）這個字，意思就是中共在給臉色。」

    她接著說：「以今天的後見之明，歐巴馬是多邊主義者，對中國算是鴿派，中國怎反而給他那種待遇呢？川普對中國算不算鷹派當然有討論空間。但美中貿易戰是他發動，這點應無疑義。川普治下的美國從歐洲加速抽身，三番兩次恐嚇要併吞格陵蘭，強烈主張要改善美俄關係，種種不可思議的作為，目的都是要對抗中國，這些也沒有疑義。結果北京決定如此盛大歡迎川普到訪。」

    最後顏擇雅表示，「這傳達出什麼訊息？你對中國彬彬有禮，像歐巴馬那樣，中國就給你臉色看。你作勢要拔槍，中國反而發動群眾歡迎你。這就是這次歡迎場面傳達出來的訊息。」

    歐巴馬10年前訪中畫面。（法新社）

    歐巴馬10年前訪中畫面。（法新社）

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