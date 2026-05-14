川普在習近平身旁被追問台灣反應曝！CNN記者：很不像他......

川習會14日登場。（法新社）

川習會今天（14日）上午登場，會後2人一起前往位於北京東城區的天壇。美國總統川普在天壇面對外媒追問是否有跟中國國家主席習近平談到台灣問題時，川普三緘其口，進行直播報導的美國有線電視新聞網（CNN）的記者看到這畫面忍不住吐槽：「這很不像他……」

川普與習近平於北京人民大會堂舉行的閉門會議結束後，2人一同去參觀明清兩朝皇帝祭天祈雨的天壇。川普在那裡被一眾外媒記者堵麥，追問「總統，你們有談到台灣嗎？」但川普就是不回應。

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看到這一幕，CNN棚內主播脫口「你覺得川普剛剛是不是憋得很辛苦，才沒多講幾句？」連線記者表示「我覺得他是在表示尊重，但這真的很不像他，因為他平時對這類問題都會很直率地回答。過去這一週，我們也看到他公開講話時表現得都很隨興，常常脫稿演出。但剛剛的情況，他明顯認知到自己現在是習近平的客人，所以不便多說什麼。」

棚內主播接話：「沒錯，而且中國那邊處理媒體的方式，跟美國媒體習慣也不一樣，多少也給川普造成一些壓力。」

CNN footage of President Trump not responding when asked about Taiwan:



Uncharacteristically restrained… we've seen him be quite freewheeling in his public appearances, even in the last week, going off script regularly. But really, in that situation, making clear that he… pic.twitter.com/pPzeSMvWwR — Acyn （@Acyn） May 14, 2026

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