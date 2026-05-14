林志玲將任文策院董事惹議 梁文傑：她曾被黃安舉報台獨

陸委會發言人梁文傑。（記者王藝菘攝）

行政法人文化內容策進院（TAICCA）昨日公布新任董事名單，當中包含「台灣名模」林志玲，但她過去多次轉發「慶祝新中國成立」貼文祝賀中共國慶，也曾赴中國內蒙古與小學生合唱《我和我的祖國》，引發爭議。陸委會發言人梁文傑今天表示，藝人如果要「脫中返台」沒有不歡迎道理。「林志玲過去曾被黃安舉報是台獨份子，在林志玲跟黃安之間，我想大部分人應該會選擇站在林志玲這邊吧！」

文策院13日公告3位新任董事名單，最為矚目為現年51歲的林志玲。不過，網友搜出林志玲2023年曾在微博PO出「慶祝新中國成立74週年」、「我愛你中國」等貼文，甚至自稱「身為中國人」。

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此外，林志玲2019年前往內蒙古通遼市某所小學，在當地興建「志玲姊姊兒童之家」，提供孩子學習和玩耍的場所。她當時陪著小朋友在教室高唱《我和我的祖國》場面，透過中共官媒對外宣傳。

梁文傑在陸委會記者會表示，這是文化部認為林志玲擔任文策院董事符合政策需要，對於深化台灣內容的國際布局，他們認為是有幫助的，陸委會是尊重文化部的權責。

梁文傑強調，藝人如果要「脫中返台」，要為台灣做事，我們作為自己人沒有不歡迎的道理。至於大家有對她有爭議的地方，「我也提醒大家，因為林志玲過去也曾經被黃安舉報是台獨份子，那在林志玲跟黃安之間，我想大部分人應該會選擇站在林志玲這邊吧！」

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