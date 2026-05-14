為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    魯比歐與習近平握手 梁文傑酸：中國制裁的是「盧比歐」

    2026/05/14 17:02 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者王藝菘攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者王藝菘攝）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）擔任參議員期間，曾二度被中國制裁禁止入境，不過他此行隨同美國總統川普訪問中國，今日更在北京人民大會堂前與中國國家主席習近平握手。陸委會發言人梁文傑今天大酸說，這個不令人意外，中國外交部發言人林劍去年就說過，他們制裁的是參議員「盧比歐」，這意思是說「不會制裁國務卿魯比歐」。

    魯比歐過去因強烈批評中國人權問題，遭中共兩度宣布制裁並禁止入境，他擔任美國國務卿後，中方悄悄祭出一招解套，已將中國官方中文譯名「改姓」，從「盧比奧」改成「魯比奧」，得以繞過禁令，使其能夠入境。

    今日川習會上，魯比歐坐在川普總統身邊，與習近平和其他中共官員在人民大會堂舉行雙邊擴大會議。

    對此，梁文傑在陸委會記者會指出，這個不令人意外，中國外交部發言人林劍去年就說過，他們制裁的是參議員「盧比歐」，制裁的是參議員時候損及中方的行為，意思就是說「不會制裁國務卿魯比歐」，所以國務卿魯比歐可以到中國大陸訪問，這個早在意料之中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播