魯比歐與習近平握手 梁文傑酸：中國制裁的是「盧比歐」

陸委會發言人梁文傑。（記者王藝菘攝）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）擔任參議員期間，曾二度被中國制裁禁止入境，不過他此行隨同美國總統川普訪問中國，今日更在北京人民大會堂前與中國國家主席習近平握手。陸委會發言人梁文傑今天大酸說，這個不令人意外，中國外交部發言人林劍去年就說過，他們制裁的是參議員「盧比歐」，這意思是說「不會制裁國務卿魯比歐」。

魯比歐過去因強烈批評中國人權問題，遭中共兩度宣布制裁並禁止入境，他擔任美國國務卿後，中方悄悄祭出一招解套，已將中國官方中文譯名「改姓」，從「盧比奧」改成「魯比奧」，得以繞過禁令，使其能夠入境。

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今日川習會上，魯比歐坐在川普總統身邊，與習近平和其他中共官員在人民大會堂舉行雙邊擴大會議。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，這個不令人意外，中國外交部發言人林劍去年就說過，他們制裁的是參議員「盧比歐」，制裁的是參議員時候損及中方的行為，意思就是說「不會制裁國務卿魯比歐」，所以國務卿魯比歐可以到中國大陸訪問，這個早在意料之中。

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