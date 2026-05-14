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    首頁 > 政治

    蔡英文造訪台中東海商圈 暢談留英最愛歌曲〈Imagine〉

    2026/05/14 17:12 記者黃旭磊／台中報導
    前總統蔡英文親切為「浮現祭」及嗨風裏協會音樂人簽名。（記者黃旭磊攝）

    前總統蔡英文親切為「浮現祭」及嗨風裏協會音樂人簽名。（記者黃旭磊攝）

    前總統蔡英文下午受邀至東海大學擔任「一日客座教授」，主講「政治，離我們很遠嗎？」講座。結束演講後，蔡英文由民進黨台中市長參選人何欣純陪同，在大雨中造訪東海商圈「浮現祭」台中基地，蔡英文心情大好，與在場音樂人暢談在英國留學期間，最愛〈Imagine〉（想像）這首英文老歌。

    蔡英文與何欣純，及民進黨台中市議員張家銨、曾威陪同，今天（14日）下午3時許拜訪嗨風裏協會，由「浮現祭」執行長Roy（程經晉）及嗨風裏執行長林芳慈介紹在地音樂，並致贈震樂堂「宮廟搖滾」黑膠唱片，及曾獲第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）、台灣設計師李政瀚設計唱片，蔡英文心情大好，暢談40多年前，在英國倫敦政治經濟學院（LSE）就讀，當時最愛〈Imagine〉這首歌。

    〈Imagine〉（想像）是約翰·藍儂（John Lennon）於1971年創作並演唱經典和平歌曲，蔡英文至今對旋律仍有印象，她與學生暢談，那個年代在英國留學常去酒吧聽音樂，何欣純在旁說，她在英國約克大學留學期間，最愛聽綠洲（Oasis）合唱團。

    嗨風裏協會於2022年，由台中海線關心鄉土及文化青年組成，粉絲說，當地是東海商圈喝咖啡、聽音樂放鬆好地方，可找到很多絕版專輯，Roy向蔡英文簡報說，台灣音樂節舉辦最多是台中，蔡英文回稱，希望台中變成音樂城市，跟在地民眾深化連結。

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    民進黨台中市長參選人何欣純（左）向前總統蔡英文（中）說，留英期間最愛聽綠洲（oasis）合唱團。（何欣純團隊提供）

    民進黨台中市長參選人何欣純（左）向前總統蔡英文（中）說，留英期間最愛聽綠洲（oasis）合唱團。（何欣純團隊提供）

    民進黨台中市議員張家銨（左起）、「浮現祭」執行長Roy秀出小英總統簽名。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員張家銨（左起）、「浮現祭」執行長Roy秀出小英總統簽名。（記者黃旭磊攝）

    前總統蔡英文（中）在大雨中造訪東海商圈「浮現祭」基地。（記者廖耀東攝）

    前總統蔡英文（中）在大雨中造訪東海商圈「浮現祭」基地。（記者廖耀東攝）

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