川習會迎賓舞挨批「北韓化」 中南海人士翻牆曝彩排照吐苦水

中共安排一群小孩跳舞歡迎川普到訪。（路透）

川習會今天（14日）上午登場，中共特別安排一批小孩子唱跳歡迎美國總統川普，但不少人看到畫面後直呼根本是照搬北韓那套感受不到靈魂的歡迎式，做作又尷尬。引發台網熱議的是，竟然有疑似中南海內部人士翻牆到Threads上，獨家曝光這群小孩子的排練畫面，甚至出言抱怨。

川普和習近平今上午在北京人民大會堂舉行峰會，特別安排一群小孩子捧著花、揮舞美國國旗歡迎川普。隨後有人翻出過往北韓歡迎領導人金正恩或是高官時的唱跳影像和今天的場面做對比，皮笑肉不笑的既視感油然而生。

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台灣網友紛紛表示，「照搬北韓式歡迎」、「看了有夠尷尬」、「再也不敢嘲笑朝鮮了」、「到底是中國抄襲北韓還是北韓抄襲中國？」、「跟北韓有的拚」、「川普不會覺得毛骨悚然嗎？」、「這真的很北韓」、「天啊！華國老套，中國國民黨人應該看得很興奮！」、「厲害了我的國，有必要搞成這種50年代風嗎？」、「好多器官在跳」、「時空背景彷彿大躍進時期」、「為什麼我們的麗文沒有這樣的待遇？」

連中國網友也看不下去，蜂湧而出嘲諷道，「這一段真的離譜，我還發給我朋友說到底是誰出的主意？到底是北京還是平壤？」、「我第一次想潤出去的想法那麼強烈」、「特朗普（川普）能繃住也是牛逼」、「這到底是什麼人才能想出這種迎接，給我這個小粉紅看笑了」、「老特一來，北平就變成了平壤」、「本來還覺得很丟人刷到這個沒忍住笑出來了」、「真X巴丟人」。

沒有想到竟有一名疑似中南海內部人士，翻牆到Threads貼出這群小孩子的彩排畫面，甚至抱怨「你們知道我負責排練這群小學生訪華迎新有多土嗎，歌詞說什麼一家親都不行，一定要說老美一家親啊啊啊啊！節目也朝令夕改。川普下機時候，學生的衣服還他媽穿的是九三閱兵時的那套，動作也一毛一樣啊啊啊啊啊啊！」

該貼文隨即掀起熱議，「整天灌輸小孩仇美，人家總統來了又強迫說跟美國一家親，中國小孩不會精神分裂嗎？」、「在宮裡依舊不忘分享給脆友嗎太偉大了」、「我去！內務府官員怎麼也在翻牆」、「我擦！宮裡來新消息了」、「在這刷到天龍人了，你以後就是我在北京的人脈了bro」、「哇靠，真是宮裡翻出來的嗎？」、「人脈好強啊，也多虧有脆了，不然這在牆內絕對發不出來」、「脆上果然什麼人脈都有」。

當然這篇貼文也引來小粉紅嗆聲舉報，原PO則回：「我也不過是人，每個人都活在自己的生活圈子和軌道中，有些人說的確實很有道理，怕我被舉報，指向性明顯，要查也能查得到。但是我的初衷是吐槽和分享，公開發表就代表了我的立場，選擇脆是因為這裡有言論自由，我相信很多人看到會一笑而過，而不是展露人的惡性。如果一個人看到這條貼文的第一反應是檢舉，那這個人心是黑的，也稱不上是人，也能側面說明這個地方上某些人已經爛透了！」

Chinese students welcome President Trump to the Great Hall of the People in Beijing ????



????: @MargoMartin47 pic.twitter.com/wChlpVnphh — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） May 14, 2026

有中國網友貼出中國歡迎川普場面和北韓民眾歡迎領導的畫面做對比。（圖翻攝自Threads）

一名中國網友翻牆曝光排練畫面吐槽，鄉民懷疑該網友來頭不小。（圖翻攝自Threads）

一名中國網友翻牆曝光排練畫面吐槽。（圖翻攝自Threads）

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