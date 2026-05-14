巧合？川習會首日出現「巨大夕鶴」 台網驚呼︰維尼用心險惡

美國總統川普、中國國家主席習近平今（14）日上午一起到北京人民大會堂舉行閉門會談。背景板是一座繪製太陽、松樹與丹頂鶴的巨大屏風，圖像引發網路不少討論。（圖:美聯社）

美中「川習會」今（14）日正式登場，美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平上午一起到北京人民大會堂舉行閉門會談。目前川習會首日相關畫面，在社群平台掀起各國網友討論，其中人民大會堂一幅巨大屏風畫，意外吸引不少台灣網關注，原因則是畫中畫面酷似台灣某個著名流行用語。

綜合外媒報導，川習會首日舉辦地點為北京人民大會堂，川普和習近平各自率團進行會談，閉門前有讓受邀媒體拍攝現場，只見現場擺放4面美國與中國的國旗，背景板則是一座繪製太陽、松樹與丹頂鶴的巨大屏風。不少台灣網友注意到，屏風圖畫恰好能呈現「夕鶴」（sí-hó，台語死好諧音，意指該死、死得好）這個詞。

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台灣網友紛紛吐槽，「整個華國美學，飽和的色系」、「推背圖有鶴，紅太陽共濟會」、「AIT記得跟川普說，這是不詳的警告」、「中間感覺可以直接拿起來獻花（？」、「美國也稱為西方，有『駕鶴西歸』之意」「沒關係中共旗被2隻鶴夾殺，美國旗包夾，死的是誰」、「繼上次中國黨蔣萬安送錫盤，這次共產黨幕僚整夕鶴」、「應該是出了內鬼了，夕陽、白鶴下面都是五星血旗！用心險惡」、「習近平擔任過福建省省長，所以他是懂河洛話，知道夕鶴是什麼意思的」。

綜合中媒報導，人民大會堂為中國全國人民代表大會、舉行政治與外交活動的場所，經過多次修整與放置各種藝術品。本次引發討論的巨幅屏風，自人民大會堂1959年竣工後，長期設置在東大廳，全名《松青鶴白東方紅》，作者為中國已故畫家李耕，圖畫主題為「松鶴朝陽」，屏風底座則是用福建傳統漆工藝製成。

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