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    首頁 > 國際

    習近平稱美國衰落 川普：「100％正確」因為是拜登的錯

    2026/05/15 09:03 即時新聞／綜合報導
    中國國家主席習近平、美國總統川普。（法新社）

    中國國家主席習近平、美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普正訪問中國，昨日並與中國國家主席習近平舉行峰會。川普今日在社群發文談及中國國家主席習近平評論美國「可能正在衰落」一事，強調習近平所指的是拜登政府執政期間的美國，而非他重返白宮後的美國。川普更聲稱，自己上任短短16個月，美國已重返全球最強國家地位，習近平也當面對他的施政成果表達祝賀。

    川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）表示，習近平所說的「衰落中的美國」，是在形容「瞌睡拜登」與拜登團隊執政4年間，美國因開放邊境、高稅負、跨性別政策、DEI（多元、公平與包容）措施、犯罪惡化與糟糕貿易協議等問題所遭受的傷害，並直言「在這點上，習近平100％正確」。

    不過，川普強調，習近平並非在批評如今的美國。他表示，在川普政府16個月施政下，美國已向世界展現「驚人崛起」，包括股市與401K退休帳戶創下歷史新高、美國軍力持續強化、對伊朗展現軍事優勢、經濟重新成為全球強權，以及吸引高達18兆美元外國投資。

    川普也聲稱，美國目前擁有史上最佳就業市場，在美工作人數創下新高，同時終結「摧毀國家的DEI政策」。他更透露，習近平曾對他在短時間內取得的「巨大成功」表達祝賀。

    川普最後表示，兩年前的美國確實是一個正在衰落的國家，但如今的美國已成為「全世界最火熱的國家」，並期待未來美中關係能比過去更加強大且穩定。

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