為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遭網友罵神棍 廖大乙提告30人：告到底不會妥協

    2026/05/15 09:35 記者張協昇／南投報導
    民俗專家廖大乙被網友辱罵神棍提告30人，他強調要藉此導正網路霸凌歪風。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙被網友辱罵神棍提告30人，他強調要藉此導正網路霸凌歪風。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙去年11月遭網友辱罵神棍、宗教敗類，他陸續提告30人，廖大乙強調，網路霸凌已對許多人造成傷害，有被害人甚至因而自殺，由於許多酸民係以假名發言，警方難以追查，他將自力救濟揪出這些人告到底，導正網路霸凌歪風，匡正社會風氣。

    以每年台灣燈年會主燈造型預言國運著稱的廖大乙，經常對時事及節令，從民俗角度、觀點發表看法，惟去年11月李姓女網友等人在網路留言，指他是「又出來騙的神棍」。

    廖大乙表示，他本身從事園藝業，雖對宗教民俗有濃厚興趣，但並非以此謀生，一向秉持信仰本習性、談錢非宗教立場，並發下「呷神呷佛終身老孤苦」等重誓，但網友對他不了解，隨意在網路辱罵他是「神棍」、「宗教敗類」及「拐吃騙喝」等語，已對他名譽與社會評價造成嚴重傷害，因此他陸續提告30人涉及誹謗罪，警察機關也已展開傳訊。

    廖大乙強調，網路霸凌積非成是，對許多人造成精神傷害，部分網友不知問題嚴重性，隨之起舞，有被害人甚至因而自殺，此風不可長。由於許多酸民是以假名發言，警方難以追查，為了導正這股網路霸凌歪風，他將自力救濟揪出這些人告到底，不會妥協，讓在網路不辨是非、隨意罵人者得到教訓。

    民俗專家廖大乙被網友辱罵「又出來騙的神棍」。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙被網友辱罵「又出來騙的神棍」。（廖大乙提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播