遭網友罵神棍 廖大乙提告30人：告到底不會妥協

民俗專家廖大乙被網友辱罵神棍提告30人，他強調要藉此導正網路霸凌歪風。（廖大乙提供）

民俗專家廖大乙去年11月遭網友辱罵神棍、宗教敗類，他陸續提告30人，廖大乙強調，網路霸凌已對許多人造成傷害，有被害人甚至因而自殺，由於許多酸民係以假名發言，警方難以追查，他將自力救濟揪出這些人告到底，導正網路霸凌歪風，匡正社會風氣。

以每年台灣燈年會主燈造型預言國運著稱的廖大乙，經常對時事及節令，從民俗角度、觀點發表看法，惟去年11月李姓女網友等人在網路留言，指他是「又出來騙的神棍」。

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廖大乙表示，他本身從事園藝業，雖對宗教民俗有濃厚興趣，但並非以此謀生，一向秉持信仰本習性、談錢非宗教立場，並發下「呷神呷佛終身老孤苦」等重誓，但網友對他不了解，隨意在網路辱罵他是「神棍」、「宗教敗類」及「拐吃騙喝」等語，已對他名譽與社會評價造成嚴重傷害，因此他陸續提告30人涉及誹謗罪，警察機關也已展開傳訊。

廖大乙強調，網路霸凌積非成是，對許多人造成精神傷害，部分網友不知問題嚴重性，隨之起舞，有被害人甚至因而自殺，此風不可長。由於許多酸民是以假名發言，警方難以追查，為了導正這股網路霸凌歪風，他將自力救濟揪出這些人告到底，不會妥協，讓在網路不辨是非、隨意罵人者得到教訓。

民俗專家廖大乙被網友辱罵「又出來騙的神棍」。（廖大乙提供）

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