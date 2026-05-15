宜蘭毒駕撞死無辜女教師 檢溯源揪出喪屍煙彈藥頭起訴

宜蘭縣23歲男子林益宏，3月5日吸毒後駕駛賓士撞死女老師被檢方起訴。（資料照）

宜蘭地檢署偵辦3月毒駕撞死女老師命案，承辦檢察官董良造偵訊時，發現肇事駕駛林益宏施用的第二級毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）來源有異，指揮警方查緝，成功揪出供毒藥頭，除在本週一偵結起訴林益宏外，今天也起訴販售毒品的謝姓男子。

檢警於案發後調閱監視器、通訊與車籍資料，比對扣案毒品成分，掌握事證後迅速拘提販售毒品的謝男。經檢方偵辦，認定謝嫌涉犯販賣第二級毒品罪嫌重大，有逃亡滅證之虞，聲押禁見獲准，今天全案偵結起訴。

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回顧毒駕奪命案背景，23歲駕駛林益宏於3月5日晚間，吸食喪屍煙彈後駕駛賓士車，在宜蘭市狂飆闖紅燈，追撞停等紅燈車輛，波及6車並導致59歲鍾姓女老師傷重不治，釀1死3傷。警方查扣毒品且快篩陽性，這起毒駕案已於11日先行偵結起訴。

林益宏毒駕奪命後黑歷史遭起底，身為毒品列管人口，2022年曾捲入超商砍人案遭判刑。此次檢方依毒駕致死及過失傷害等罪嫌起訴林男，並依道交條例建請加重其刑二分之一，移審宜蘭地院。他最重將面臨10年徒刑，需為脫序行為付出慘痛代價。

宜檢呼籲，濫用依托咪酯易傷中樞神經，吸食將出現意識不清、全身抽搐等喪屍症狀，恐致呼吸衰竭。此次從肇事者溯源到藥頭「接力起訴」，展現檢警打擊新興毒品供應鏈、維護治安的鐵腕決心，重申販售喪屍煙彈罪責極重，民眾切勿心存僥倖以身試法。

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