假粉專謊贈「白沙屯媽祖保溫杯」 超商店員機警保住婦人66萬

水上分局警員向林女說明詐騙集團手法，保住她66萬餘元積蓄。（警方提供）

詐騙集團手法層出不窮，竟利用台灣知名媽祖信仰，在網路假借免費送「白沙屯媽祖保溫杯」方式，引導嘉義縣水上鄉59歲林女點擊詐騙網站，林女到超商欲匯款時，店員機警通報，水上分局警員立即到場攔阻，保住林女66萬餘元積蓄。

水上分局水上聯合所警員謝亞秦、藍天文，日前接獲轄內統一超商上龍門市店員通報，稱店內ATM前有民眾一邊操作金融機具、一邊神色緊張接聽電話，疑似遭遇詐騙。

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警方獲報到現場，林女正要依照電話指示匯款，警員詢問，原來林女看到一個假冒的「山邊媽祖協會」臉書粉絲專頁發布「免費贈送結緣品白沙屯媽祖平安保溫杯」的貼文，她想索取結緣品，詐團提供偽造的7-11「賣貨便」網站連結，要求進行交易，點擊下單後，網站顯示「未完成實名制認證導致賣家帳戶被凍結」錯誤訊息，林女因而依引導點擊網頁上假客服人員的LINE連結。

詐團假客服以LINE語音通話，指示林女至附近超商操作ATM「無卡存款」功能以解除帳戶凍結，又謊稱因林女操作失誤，導致賣家損失66萬9594元，要求林女立刻匯款補足該筆款項；警方告知林女是「假客服操作ATM」詐騙手法，阻止匯款，林女感謝警方協助攔阻，保住自己多年積蓄。

水上分局表示，社群媒體上標榜「免費贈送」、「低價出清」或「急尋有緣人」的高單價商品廣告，多半含有詐騙成分，民眾切勿輕信，若對方以各種理由要求操作網銀、提供帳戶資料或匯款，極可能為詐騙手法，務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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