想變漂亮參加女兒畢典夢碎！ 婦人減重命喪手術台家屬控名醫有疏失

沈女因體重過重、行動不便而決定做胃繞道手術，未料卻從此沒再醒來。（家屬提供）

高雄減重名醫宋天洲遭控醫療疏失，導致53歲沈姓婦人進行減重手術時身亡。沈婦女兒指控，媽媽為了漂亮的參加她的畢典，接受義大大昌醫院醫師宋天洲的迷你胃繞道減重手術，過程中卻傷及大動脈導致大量失血沒再醒過來。對此，宋天洲回應，婦人BMI超過50、風險極高，對於手術不順利表示遺憾。

婦人女兒在社群平台發文指出，媽媽為了想減重，希望能漂亮的來參與她的畢業典禮，也想跟學生一起奔跑起來，因此找了宋天洲醫生執行手術，宋天洲要求的所有檢查一個都沒落下全都去做，看完檢查結果宋表示非常安全，告知技術很成熟、案例很多，因為相信他的專業而簽下同意書，未料迷你胃繞道手術還沒開始，就傷及大動脈導致大量失血，輸了快1萬CC的血，最終還是回天乏術，原本滿心期待迎接她的新人生，「沒想到換來的是再也沒辦法醒過來！」

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沈婦胞弟表示，姊姊因練舉重，也在嘉義某國中擔任體育老師，身高約158公分，看診時體重為158.8公斤，除了體重較重外，平常身體狀況都還好，只是半年前因跌倒造成行動不便，所以向學校請假在家休養，由媽媽照顧，但媽媽近期過世，姊姊體認到健康的重要，也為了想再回學校教書，加上近期女兒又要大學畢業想參加她的畢典，因此才會找減重名醫看診。

沈婦胞弟說，宋天洲告知姊姊說，需看診至少半年才有健保給付，否則就要自費，姊姊認為半年太久，才決定自費花30萬元進行手術，宋醫師並沒有說姊姊是高風險，提及迷你胃繞道手術是最安全的減重手術，沒想到腹腔鏡竟會切到大動脈，造成姊姊失血過多死亡，目前會待與醫院及醫師協商後，再決定是否提告醫療疏失。

對此事件，宋天洲也在社群平台留言說明，他說，沈小姐在3月初來到嘉義陽明醫院就診，當時在診間測量為身高158公分、體重165公斤，這是一個風險極高的數字，醫學上當BMI超過50（沈的BMI約66），這樣的患者醫師會歸類在極重度肥胖的區間，有高度的心血管風險、睡眠呼吸中止問題。

宋天洲說，當時也觀察到，沈小姐背後有一些褥瘡，從問診中了解，她臥床一段時間了。遇到這樣的患者，所以除了他的診察之外，也會同心臟科、胸腔內科、腸胃科、精神科等等不同的科室釐清現況。

義大大昌醫院則說明，有關外界關注之醫療處置及手術過程，醫療團隊均依相關醫療專業程序進行治療與處置。病患於手術過程中因突發出血情形，醫療團隊當下即緊急進行搶救處置，期間亦持續向家屬說明病情變化及治療方向。但病患後續因敗血性休克、多重器官衰竭等併發症，經全力救治仍不幸離世。

為審慎釐清本案相關醫療過程，院方已成立專案調查小組，啟動院內調查及檢討程序，並同步配合衛生主管機關及司法單位後續調查。另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，靜待調查結果。

減重名醫宋天洲遭控醫療疏失。（擷取自宋天洲臉書）

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