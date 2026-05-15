嘉市敬老愛心乘車卡升級 台鐵乘車補助加碼、運動折點

嘉市敬老及愛心乘車卡服務升級，新增台鐵乘車補助等措施。（嘉市政府提供）

嘉義市敬老及愛心乘車卡服務，昨天（14）起迎來升級。市府表示，除了提高台鐵乘車補助外，更首度開放折抵國民運動中心門票，鼓勵長輩與身心障礙朋友走出家門享受健康生活。

市長黃敏惠表示，為鼓勵高齡者走出家門擴大社會參與，及運動顧健康的政策目標，市府秉持「在地老化、健康老化」施政理念，不斷擴大服務廣度，針對敬老及愛心乘車卡未來將持續依據實際執行現況，滾動式檢討修正。

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市府社會處說，嘉市敬老及愛心乘車卡，除了既有的嘉義縣市公車全路線及國光客運低底盤市區公車均可搭乘外，自昨天起調高搭乘台鐵火車票價折抵額度，每趟次可折抵50點。

同時首次開放用於嘉市國民運動中心票價折抵，凡於非公益時段持卡使用體適能中心、游泳池，每次可抵扣30點，若於公益時段可持卡驗證免扣點進場使用。

此外，市府正積極協調及整合計程車業者，加入敬老侑愛心卡乘車計畫，目前須待計程車業者建置完善系統、教育訓練與簽約事宜，預計於今年7月底開辦計程車車資折抵功能，實際上路時間將另行公告。

嘉市敬老及愛心乘車卡，每月自動儲值1200點至該卡片內，每月重新核發點數，未使用之點數自動歸零。每點可折抵1元。凡設籍本市，年滿65歲或領有身心障礙手冊者，可親自至市府或戶籍所在地區公所申請。

嘉市敬老及愛心乘車卡自5月15日起服務升級。（嘉市政府提供）

嘉市敬老及愛心乘車卡開放折抵國民運動中心門票。（嘉市政府提供）

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