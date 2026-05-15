俄軍1567架無人機狂轟基輔 澤倫斯基批：策劃已久的冷血攻擊

烏克蘭總統澤倫斯基指出，自週三以來俄羅斯出動超過1560架無人機，造成多人傷亡，他也怒批俄羅斯蓄意囤積彈藥，發動這場策劃已久的冷血攻擊。（美聯社）

美國總統川普近日訪問中國，與此同時俄羅斯又再度對烏克蘭發動大規模空襲，據烏克蘭總統澤倫斯基指出，自週三以來俄羅斯出動超過1560架無人機，造成多人傷亡，受難者包括一名12歲女孩，他也怒批俄羅斯蓄意囤積武器，發動這場策劃已久的冷血攻擊。

綜合外媒報導，澤倫斯基指出，俄羅斯在兩天內發動了自戰爭爆發以來規模最大的空襲，俄羅斯出動1567架無人機，並發射56枚不同款式的飛彈。烏克蘭官員則透露，兩天內至少有27名平民喪生。

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澤倫斯基將這次襲擊描述為俄羅斯蓄意的恐怖主義策略，並控訴俄羅斯蓄意積累無人機和飛彈，以最大限度地擴大襲擊規模，並削弱烏克蘭的防空能力。

俄羅斯總統普廷日前才宣稱，這場持續4年多、造成數十萬人死亡並蹂躪烏克蘭大片地區的戰爭「即將結束」。如今俄方又大規模空襲，也讓澤倫斯基批評，這些行動絕對不像那些相信戰爭即將結束的人會做的事，他也呼籲國際夥伴不應對此襲擊保持沉默。

澤倫斯基也指出，基輔是夜間攻擊的主要目標，國家緊急服務部門也指出，首都至少有21人喪生，其中包括3名兒童。國家緊急服務部門在聲明中也提到，救援行動正在日以繼夜地持續進行。

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