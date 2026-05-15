為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭敬好生活音樂節 經典爵士樂5/16登場

    2026/05/15 12:08 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」將於本週六在中興文創園區登場，連續2天活動免費、免票入場。（資料照）

    宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」將於本週六在中興文創園區登場，連續2天活動免費、免票入場。（資料照）

    宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」將於本週六在中興文創園區登場，連續2天活動免費、免票入場，現場集結多組樂壇，演奏經典爵士音樂，週日下午還邀請台灣當代極具個人特色的創作女歌手王若琳獻唱。

    宜蘭敬好生活音樂節共計16、17日2天，表演陣容堅強，橫跨多元風格與世代，曲風涵蓋經典搖擺、後咆哮、拉丁節奏到紐奧良爵士，文化局重磅邀請多組頂尖爵士樂團輪番登台。

    16日下午2點起依序有川樂團、King Cake New Orleans Jazz、黃瑞豐爵士樂團演出，晚間場6點起則由楊曉恩爵士樂團、洪筠惠與快樂好夥伴、鮑比達爵士樂團演奏。17日下午2點起的演出名單，包括女作之韻、底細爵士樂團及王若琳。

    宜蘭縣文化局表示，除聽覺饗宴，活動現場也規劃「Jazz Dining」爵士餐飲文化體驗，集結人氣品牌推出限定餐點與特色調飲，讓大眾在聆聽音樂的同時，也能享受屬於初夏午後的風味時光，為音樂節留下專屬的酸甜記憶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播