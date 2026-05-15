宜蘭敬好生活音樂節 經典爵士樂5/16登場

宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」將於本週六在中興文創園區登場，連續2天活動免費、免票入場。（資料照）

宜蘭「敬好生活音樂節─紙享爵士Just Jazz」將於本週六在中興文創園區登場，連續2天活動免費、免票入場，現場集結多組樂壇，演奏經典爵士音樂，週日下午還邀請台灣當代極具個人特色的創作女歌手王若琳獻唱。

宜蘭敬好生活音樂節共計16、17日2天，表演陣容堅強，橫跨多元風格與世代，曲風涵蓋經典搖擺、後咆哮、拉丁節奏到紐奧良爵士，文化局重磅邀請多組頂尖爵士樂團輪番登台。

請繼續往下閱讀...

16日下午2點起依序有川樂團、King Cake New Orleans Jazz、黃瑞豐爵士樂團演出，晚間場6點起則由楊曉恩爵士樂團、洪筠惠與快樂好夥伴、鮑比達爵士樂團演奏。17日下午2點起的演出名單，包括女作之韻、底細爵士樂團及王若琳。

宜蘭縣文化局表示，除聽覺饗宴，活動現場也規劃「Jazz Dining」爵士餐飲文化體驗，集結人氣品牌推出限定餐點與特色調飲，讓大眾在聆聽音樂的同時，也能享受屬於初夏午後的風味時光，為音樂節留下專屬的酸甜記憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法