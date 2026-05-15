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    首頁 > 國際

    圖輯》川習中南海茶敘魯比歐等人與會 內部畫面曝光

    2026/05/15 14:13 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。包含川普在內，美國至今只有4位總統曾到中南海與中國領導人會面。預計雙方在中南海茶敘及午餐過後，川普一行就會搭機返美。

    據外媒報導，中美兩國元首今天上午在中南海舉行小範圍會晤，美方除了美國總統川普，還有國務卿魯比歐（Marco Rubio）、駐中大使龐德偉、財政部長貝森特（Scott Bessent）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人。

    至於中方人員則有習近平、中共中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、中國國務院副總理何立峰、外交部副部長馬朝旭、中國駐美代表謝鋒。

    外媒報導提到，中南海是中國共產黨領導機構所在之地，是中國權力中心，常被視為美國的白宮或俄羅斯的克里姆林宮。該處佔地約1500英畝，其中包括700英畝的湖泊、亭台樓閣、花園及辦公大樓，但保安措施極為嚴密，進出由精銳部隊把守，並有高大的圍牆完全遮蔽，在主要地圖平台上的相關數位影像都受到限制。

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（美聯社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（路透）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。（路透）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。在外頭也有人注視車隊進入中南海。（法新社）

    美國總統川普近日訪中與中國國家主席習近平會談，川習二人繼昨日在北京人民大會堂會面，今日更到北京中南海會晤。在外頭也有人注視車隊進入中南海。（法新社）

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