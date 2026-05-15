高雄愛爾麗分店勒令停業 蔣萬安挨轟慢半拍：今天即刻要求停業

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

全國多地都有設點的醫美集團「愛爾麗」近日被控以針孔攝影機偷拍病患，高雄市政府要求兩家分店11日起「勒令停止執行醫療業務6個月」，但台北市目前尚無相關作為，面對市議員洪婉臻犀利質詢，市長蔣萬安今（15）於議會明確表態，要求愛爾麗即刻停業，但未說是哪一間分店以及有無包含其他業者轄下涉及偷拍的醫美診所。

洪婉臻表示，高雄市政府已將愛爾麗高雄部分分店勒令停業，那台北市呢？質疑台北市政府動作慢半拍，之前多名議員都有質詢，為何不做？有無相關裁罰？而且愛爾麗在台北市有多間分店，是哪一間要停業？

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蔣萬安指出，「我們今天即刻就會要求停業。」副市長林奕華說明，涉及相關程序，已跟新北地檢署聯繫，昨晚市府同仁已赴新北檢，並獲同意觀看相關錄影帶，也確實證明，有相關畫面，所以今天就會停業。

洪婉臻怒批，北市府頻拿中央說嘴，但衛福部連發了四篇公文（5月8日1篇、5月11日3篇），要求從重處分愛爾麗、光澤、聖宜診所，然蔣萬安至今才說要停業，並嗆蔣萬安未能站在消費者角度同理心思考，「市長可以退駕、不要再演了！」

蔣萬安則駁斥議員質疑北市府裝沒看到中央公文，並說要按司法程序處理，證據到哪、調查到哪，也至新北檢觀看影像，看到相關事證，今天即刻開罰與停業處。

他也提到，去年六月就要求中央從源頭管理，並發函建議採實名制，但被置之不理，現在才即刻補破網，行政院長卓榮泰說要來積極研議，反嗆為何不檢討？卻來檢討台北市？民進黨籍議員可以跟民進黨籍的總統去反映。

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