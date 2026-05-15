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    首頁 > 政治

    魯比歐揭習近平「自願併入」劇本 吳靜怡：北京想讓台灣自己瓦解

    2026/05/15 10:44 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普和中國國家主席習近平在北京天壇前合照。（美聯社）

    美國總統川普和中國國家主席習近平在北京天壇前合照。（美聯社）

    美國總統川普與中國國家主席習近平昨在北京會面，美國國務卿魯比歐接受媒體專訪時強調，美國長期對台政策未變，軍售議題並非美中峰會重點。對此，媒體人吳靜怡表示，川習會不是和平保證，而是統戰升級訊號！魯比歐揭穿習近平「自願併入」劇本，台灣內部破口才是北京最想撕開的防線。

    吳靜怡在臉書PO文表示，川習會後，台灣最需要警覺的，不是北京今天會不會立刻武統，而是北京真正想要的，可能從來不只是「用武力拿下台灣」，而是讓台灣在政治、輿論與心理戰中，一步一步走向所謂的「自願併入」，這正是美國國務卿魯比歐最新訪談中最值得台灣重視的訊號。

    吳靜怡指出，魯比歐一方面重申美國對台政策沒有改變；另一方面，他也點出中國目前並非優先考慮以武力統一台灣，而是更傾向於讓台灣「自願併入」中國，甚至希望透過某種形式的投票或公投，來取得所謂的合法性，這句話幾乎直接拆穿了習近平的「自願併入」劇本。

    北京的真正策略，是把武統當成「最後手段」與「心理威懾」，而把政治滲透、社會分化、認知作戰作為主要戰場，當中美雙方在伊朗、經貿等議題上達成「戰術穩定」後，北京就有更充裕的時間與空間，在台灣內部進行深化經營為統戰升級創造條件，當外部軍事衝突被暫時控管，北京更可能把力量轉向台灣內部。

    吳靜怡續指，台灣內部破口，才是北京最想撕開的防線，社會因為統獨議題、兩岸關係、對美信任度而嚴重分裂，部分民眾對政府與自身防衛能力失去信心，輿論場持續被各種「和平」與「躺平」的論述所滲透，這些都是北京最想利用的破口。魯比歐說，若中國以武力或脅迫方式推動統一，將是「terrible mistake」，但他同時也暗示，北京更聰明的做法，是讓台灣自己「走進」統一的框架。

    吳靜怡直言，這正是統戰戰術的精髓：不是征服，而是讓對方自我瓦解，川習會再次證明，美國的對台承諾雖然沒有改變，美中正在管理衝突，北京正在推進目標，台灣真正該做的是更清醒地強化國防，更堅定地維持民主同盟，更主動地反制認知作戰，也更勇敢地拆穿那些披著和平外衣的投降話術，因為北京最想要的，不只是台灣被打敗；北京最想要的，是台灣自己相信自己必敗。

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