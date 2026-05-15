卓揆提3方式解套藍白刪軍購4700億 傅崐萁：應放入明年度國防預算

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

藍白主導，立法院三讀通過預算上限為7800億元國防特別條例，較行政院版本短少4700億元。行政院長卓榮泰昨在院會中表示，國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。對此，國民黨團總召傅崐萁今日表示，此時此刻行政院已經在編列116年度的中央政府總預算，8月底就要送到立法院，卓揆可以把國軍需要的相關軍事裝備武器的預算，放到116年度的國防預算，由全民一起來審視，只要有利於國家國防的發展，讓國軍能有更好的武器能防衛台灣，國民黨都會全力支持。

卓揆昨強調，這次的軍購特別條例，有三塊拼圖，「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」、「國防自主」缺一不可。因此，請國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。

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傅崐萁表示，國防特別條例已經正式三讀通過7800億，內容包括美國第一期的發價書3000億，還有第二期發價書所列項目告知台灣、國民黨已經把相關的預算精算過大概是4800億，總共是7800億。特別預算是國家遭受戰爭、緊急危難或天災地變才來使用，現在卓榮泰所提的這些軍民合作的項目，真的沒有必要放在緊急危難才使用的特別預算，這都不是常態化的事情，卻被民進黨政府當作特效藥，每一年、每半年、每幾個月就要吃一次，國會有相關的規定，國家有相關的法律條文，非常的清楚。

傅崐萁稱，國民黨支持國防，希望守護中華民國，也給國軍最好的武器裝備。希望卓揆可以把國軍需要的相關軍事裝備武器的預算，放到116年度的國防預算，由全民一起來審視，只要有利於國家國防的發展，讓國軍能有更好的武器能防衛台灣，國民黨都會全力支持。「對於其他不正的方式，我們期期以為不可」。

另外，立法院長韓國瑜正率團訪問英國，韓國瑜致詞時以英語喊出「絕不投降」，致敬已故英國首相邱吉爾（Winston Churchill）。對此，傅崐萁稱，台灣不管哪一個政黨，都非常堅持守護中華民國、守護台灣的民主發展，讓2300萬人能夠安居樂業，國民黨再一次強調，過去台海所有的保衛戰，能夠讓台灣安定幸福繁榮到今天，歷次的大戰都是國民黨所率領的國軍擊退外患守護國家，每一次的戰爭都是國民黨打的，絕對不是像民進黨花了這麼多錢，但是武器延宕這麼久都沒有辦法到。

傅崐萁呼籲民進黨腰桿要挺直，付出這麼多的國防預算，但是武器都沒有到，民進黨應該強烈的表達，讓我們的武器能夠盡快的到位，充實國軍防衛的力量。

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