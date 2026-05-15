為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓揆提3方式解套藍白刪軍購4700億 傅崐萁：應放入明年度國防預算

    2026/05/15 10:54 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    藍白主導，立法院三讀通過預算上限為7800億元國防特別條例，較行政院版本短少4700億元。行政院長卓榮泰昨在院會中表示，國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。對此，國民黨團總召傅崐萁今日表示，此時此刻行政院已經在編列116年度的中央政府總預算，8月底就要送到立法院，卓揆可以把國軍需要的相關軍事裝備武器的預算，放到116年度的國防預算，由全民一起來審視，只要有利於國家國防的發展，讓國軍能有更好的武器能防衛台灣，國民黨都會全力支持。

    卓揆昨強調，這次的軍購特別條例，有三塊拼圖，「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」、「國防自主」缺一不可。因此，請國防部針對未納案項，就是否以「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下，儘速因應。

    傅崐萁表示，國防特別條例已經正式三讀通過7800億，內容包括美國第一期的發價書3000億，還有第二期發價書所列項目告知台灣、國民黨已經把相關的預算精算過大概是4800億，總共是7800億。特別預算是國家遭受戰爭、緊急危難或天災地變才來使用，現在卓榮泰所提的這些軍民合作的項目，真的沒有必要放在緊急危難才使用的特別預算，這都不是常態化的事情，卻被民進黨政府當作特效藥，每一年、每半年、每幾個月就要吃一次，國會有相關的規定，國家有相關的法律條文，非常的清楚。

    傅崐萁稱，國民黨支持國防，希望守護中華民國，也給國軍最好的武器裝備。希望卓揆可以把國軍需要的相關軍事裝備武器的預算，放到116年度的國防預算，由全民一起來審視，只要有利於國家國防的發展，讓國軍能有更好的武器能防衛台灣，國民黨都會全力支持。「對於其他不正的方式，我們期期以為不可」。

    另外，立法院長韓國瑜正率團訪問英國，韓國瑜致詞時以英語喊出「絕不投降」，致敬已故英國首相邱吉爾（Winston Churchill）。對此，傅崐萁稱，台灣不管哪一個政黨，都非常堅持守護中華民國、守護台灣的民主發展，讓2300萬人能夠安居樂業，國民黨再一次強調，過去台海所有的保衛戰，能夠讓台灣安定幸福繁榮到今天，歷次的大戰都是國民黨所率領的國軍擊退外患守護國家，每一次的戰爭都是國民黨打的，絕對不是像民進黨花了這麼多錢，但是武器延宕這麼久都沒有辦法到。

    傅崐萁呼籲民進黨腰桿要挺直，付出這麼多的國防預算，但是武器都沒有到，民進黨應該強烈的表達，讓我們的武器能夠盡快的到位，充實國軍防衛的力量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播