獨家》網紅醫生爭議4-1！不符住院標準蘇一峰病患佔聯醫陽明院區半數 院方開會檢討

胸腔科醫師蘇一峰。（資料照）

網紅醫師、台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科蘇一峰遭爆部分病患疑不符住院標準。據了解，陽明院區去年7月至12月共有13名病患住院超過3次，疑不符住院標準，其中蘇一峰的病患就有6名，院方召開會議重新檢討住院認定，甚至將名單給住院櫃台加強管制。另有病患以「蘇一峰都能讓我住院」為由要求住院，但因該病患是輕症，其他醫生不敢讓他住院，病患為此還怒罵醫生，造成院內同事困擾。

近年各診所、醫院涉嫌偽造病歷詐領保險金及健保費的案例屢見不鮮，聯合醫院針對住院次數多的病患會特別關注或是列管，甚至還有長期請領保險的病患，被私下稱為「保險幫」，為避免出現違法行為，醫院也會審視、認定病患的病情是否符合住院的狀況，若住院超過3次就會列入關懷名單。

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本報接獲爆料，陽明院區去年7月至12月共有13名病患住院次數超過3次，且疑有不符合住院標準的狀況，其中蘇一峰的病患就高達6名，陽明醫院還召開重新審視符合條件的認定標準會議。另外，蘇一峰住院的病患多，且不少都是住超過一週以上的病患，甚至有病患「好康道相報」，其家屬也跑去看診、住院。

據悉，有原為蘇一峰的病患轉由其他醫師看診，但因症狀屬輕症，醫師認為無需住院、可返家休養，卻遭病患及家屬質疑「蘇醫生都能住院，為何不給病床？」其他醫師則仍堅持專業判斷，認為不應浪費醫療資源。

陽明院區為此召開會議，強調不會限縮醫師醫療自主權，但病患治療穩定後應評估出院、改回門診追蹤。院方也建立關懷名單審查機制，由醫師、科主任決定，決定不了時再由部主任評估，必要時再召集醫師會議討論決定，並要求應依序既有規範執行。

有醫生於會議中提出，蘇一峰於2024年至2026年3月2日的收治病人狀況，19歲到70歲、住院大於7天。住院收治900人次，已出院876人次，平均住院天數為18.5天，高於聯醫住院天數。也有行政同仁在會議中提到，有病人因不滿候床，還引述蘇一峰的說法質疑院方的行動端擋床位，但該會議最終的結論僅消極要求住院櫃台加強管制，遭院內同仁質疑院方消極處理。

針對蘇一峰遭爆病患疑不符住院標準等問題，台北市立聯合醫院並未否認，卻也未正面回應。台北市立聯合醫院說明，病人住院收治均由醫師依病況及醫療專業綜合評估，並依健保規範及院內管理制度辦理；基於醫療品質管理考量，每半年均會針對住院次數達3次（含）以上病患進行醫療品質分析與檢討，相關資料亦提供醫師作為後續照護參考，以持續精進醫療品質。

院方指出，保險給付屬個人隱私，並非醫院依法蒐集或列管事項；至於特定病患的住院次數、住院天數或個別醫師病患資料，均涉及個資及病人隱私，依法無法對外提供。

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