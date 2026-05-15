三重走中興橋進北市 下環南U型匝道將永久封閉

中興橋引道拆除及拓寬工程第2階段交維情形。（台北市新工處提供）

台北市新建工程處辦理「中興橋引道拆除及拓寬工程」，將於22日（週五）晚上10時起至隔日（23日）清晨6時，進行第一至第二階段的交通維持改道切換作業，永久封閉中興橋下環河南路的U型匝道並進行拆除。

新工處為提升台北市萬華區與新北市三重區間的行車安全與運輸效率，辦理「中興橋引道拆除及拓寬工程」；新工處工務科科長高銘伸表示，中興橋拆除及拓寬工程已完成第一階段土堤段拓寬，接著切換至第二階段交維，首要任務是康定路（成都路至環河南路段）的路型調整：往北擴增為2車道，往南維持原有的1車道。接著將銜接封閉原有的下環河南路U型匝道，調整主引道的標線及門架牌面文字。施工期間封閉部分車道，雙向會至少留1線車道供通行。

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新工處城西工務所主任詹鎧逸進一步說明，第二階段交維改道完成後，中興橋新北往台北方向的主引道將由現行的3車道重新配置：內側車道改為左轉康定路、中線車道可左右轉康定路、外側車道則維持右轉康定路。原欲行駛環河南路往北的車流，改直接下主橋左轉康定路後前往，康定路（成都路至環河南路段）北向側，在上班尖峰時段（07時至09時）列為禁停路段。

第2階段交維改道後，康定路路型調整。（台北市新工處提供）

第2階段交維改道後，中興橋引道下橋行駛方向。（台北市新工處提供）

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