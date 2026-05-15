新北新店第二運動中心進度推進 新店榮工廠都更單元2即起公展

新店榮工廠都市更新案「單元2」於即起辦理第2次公開展覽。圖為更新後模擬圖。（新北市城鄉局提供）

新北市府規劃在人口達25萬以上的行政區建置第二國民運動中心，新店區一案將以捐贈公益設施方式建置。新北市府都市更新處今（15）日指出，新店榮工廠都市更新案「單元2」於即起辦理第2次公開展覽，藉由都市更新復甦產業機能，創造更多就業機會，並預計回饋約3230坪的新店第二運動中心，此案也將建置約560坪公共化幼兒園及270坪日間照護中心等公益設施。

都更處指出，新店榮工廠更新地區面積約21.17公頃，劃設6處更新單元；這次公展的單元2面積約6.46公頃，是全區最大的更新單元，鄰接景美溪及寶橋路235巷，且位處環狀線Y5站周邊；經都市計畫檢討後，由原先的「乙種工業區」變更為「特定專用區」，轉型為現今複合使用的現代化產業園區，未來配合捷運路網開發，將提供更便捷的轉乘服務。

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都更處說，單元2開發後將提供約1.1公頃的公園綠地等開放空間，未來將興建8棟地上21層、地下5層之廠辦大樓（特專一）及9棟地上33層、地下5層住宅大樓（特專三），除設置新店第二運動中心外，也將納入約560坪公共化幼兒園及270坪日間照護中心等公益設施。

都更處補充，新店榮工地區目前已有3個單元啟動轉型，單元5正在開發階段，將提供約220坪的公共化幼兒園、都更分回26戶社會住宅；單元2、4已進入都市更新審議階段。

新店榮工廠都市更新案「單元2」於即起辦理第2次公開展覽。（新北市城鄉局提供）

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