網紅醫生爭議4-4》值ICU找不到人、看診丟病患在診間 蘇一峰回應了

網紅醫師、台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科蘇一峰。（資料照）

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰被爆疑讓部分不符標準病患住院，引發院內檢討與同事困擾，以及值班及值ICU找不到人、看診到一半跑去受媒體採訪，丟病患在診間等，蘇一峰回應，病患住院須經主治醫師、住院安排及健保申報等多重關卡判斷，強調自己歷年健保核刪並未特別高，質疑指控是「雞蛋裡挑骨頭」。至於值ICU找不到人的問題近年並無此狀況，除非好幾年前，但也要拿出證據。

蘇一峰回應，主治醫生有判斷住院的權利，若是住院有問題，在健保的申報也會有問題，且病人能否住院還要看門診安排，等於有三關判斷，除非健保局出來說，他和別人比的話比較多，但也要看和誰比，事實上他在歷年的核刪，並沒有比較多，這是一種雞蛋挑骨頭。

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至於其他醫生評病患是輕症，蘇一峰說，這是臨床上醫生見解不同，部分患者可能會遇到在某個大醫院不能住，但去別家醫院或別的醫院就願意給病房，這就是醫師的臨床裁量權，這類糾紛也多，並不是醫生有問題。

針對有醫生提出蘇一峰於2024年至2026年3月2日的收治病人狀況住院天數高，蘇一峰回應，醫生有超長期的住院會議，他近年都沒有被通知開過，但有些醫生有檢討過討論。

記者追問是住院病人討論事宜的重新檢視符合條件認定標準的會議，蘇一峰指出，可能有人難免提到，但不代表這是錯的，他們科部有超長期的檢視會議，近年他都沒有被檢討。

至於值班及值ICU的部分，消失找不到人，蘇一峰說，他值ICU的比例很少、屈指可數，可能沒幾次，有問題的機會蠻低，除非有ICU的護理紀錄，否則是虛假的指控；除非是好多年前，但爆料者應該要提出證據，他這幾年都沒有此問題。

針對看診到一半跑去回應媒體、錄製影片，留病患在診間，蘇一峰表示，回媒體有流程，先和院方打電話，跟院方報備媒體採訪，由於採訪有時效性，院方也會判斷，他可在醫院接受採訪，就算有門診也會把病人處理到妥當，先把眼前的看完，除非有病人出來抗議，他願意說不好意思，但他的門診糾紛率，堪稱非常低，他認為這些都是抹黑、沒必要用放大鏡檢視。

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