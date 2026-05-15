為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北農攜手虎尾農會 推傳統花生粽限時試吃還享折扣

    2026/05/15 10:01 記者孫唯容／台北報導
    虎尾鎮農會以在地優質產銷履歷花生為主要食材製作花生粽，嚴選食材、講究風味，口感香Q扎實，深受消費者喜愛。（台北農產公司提供）

    虎尾鎮農會以在地優質產銷履歷花生為主要食材製作花生粽，嚴選食材、講究風味，口感香Q扎實，深受消費者喜愛。（台北農產公司提供）

    為支持台灣優質在地農特產，台北農產運銷股份有限公司（以下簡稱北農）攜手雲林縣虎尾鎮農會，於「北農嚴選」門市舉辦「溫馨履歷粽送愛心」活動，將於明（16）日及23日上午9時30分推出限定試吃，邀請民眾一同品嚐遵循古法製作、香氣四溢的傳統花生粽，還享折扣。

    北農指出，虎尾鎮農會以在地優質產銷履歷花生為主要食材製作花生粽，嚴選食材、講究風味，口感香Q扎實，深受消費者喜愛。此次透過與北農合作，希望將雲林優質農產與節慶美食推廣給更多北部民眾，讓消費者在都會區也能品嚐來自產地的新鮮美味。

    北農說，活動期間除開放現場試吃外，同步推出限定優惠方案，凡於活動現場立即購買「虎尾花生粽」一包（每包10粒裝），即可享95折優惠。另提供宅配服務，方便民眾提前選購與分享佳節美味，宅配費另計。

    北農表示，持續透過「北農嚴選」平台與全台各地農會合作，不僅協助優質農產品拓展銷售通路，也讓更多消費者認識臺灣各地特色農產，實踐支持在地農業與產地直送的理念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播