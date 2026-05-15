北農攜手虎尾農會 推傳統花生粽限時試吃還享折扣

虎尾鎮農會以在地優質產銷履歷花生為主要食材製作花生粽，嚴選食材、講究風味，口感香Q扎實，深受消費者喜愛。（台北農產公司提供）

為支持台灣優質在地農特產，台北農產運銷股份有限公司（以下簡稱北農）攜手雲林縣虎尾鎮農會，於「北農嚴選」門市舉辦「溫馨履歷粽送愛心」活動，將於明（16）日及23日上午9時30分推出限定試吃，邀請民眾一同品嚐遵循古法製作、香氣四溢的傳統花生粽，還享折扣。

北農指出，虎尾鎮農會以在地優質產銷履歷花生為主要食材製作花生粽，嚴選食材、講究風味，口感香Q扎實，深受消費者喜愛。此次透過與北農合作，希望將雲林優質農產與節慶美食推廣給更多北部民眾，讓消費者在都會區也能品嚐來自產地的新鮮美味。

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北農說，活動期間除開放現場試吃外，同步推出限定優惠方案，凡於活動現場立即購買「虎尾花生粽」一包（每包10粒裝），即可享95折優惠。另提供宅配服務，方便民眾提前選購與分享佳節美味，宅配費另計。

北農表示，持續透過「北農嚴選」平台與全台各地農會合作，不僅協助優質農產品拓展銷售通路，也讓更多消費者認識臺灣各地特色農產，實踐支持在地農業與產地直送的理念。

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