網紅醫生爭議4-2》蘇一峰值ICU消失找不到人 聯醫怕被「網暴」不敢處理

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科蘇一峰。（取自蘇一峰臉書）

網紅醫師蘇一峰遭投訴，在台北市立聯合醫院陽明院區值班時，當病人病況危急卻找不到人，甚至值ICU有多次聯絡不到的狀況，且是在白天並不是晚上或半夜，另有院內同仁投訴，蘇在看診時間接受媒體訪問、錄製影片等，問題連連。聯合醫院雖有內規，但高層卻因其網路聲量高、擔心遭公開指控多半敢怒不敢言，蘇今年的作為跟發言也越來越囂張，相關管理爭議持續在院內延燒，更成為院方管理的惡性循環。

蘇一峰在值班或值ICU時找不到人令護理人員相當頭痛，甚至還被抓包有沒巡病房的狀況；更有院內同仁投訴，蘇一峰竟在看診時間，跑出去錄製回應給媒體的影片，把病患丟在診間，令其他同仁相當傻眼，但為避免被蘇在網路上PO文指控，院內高層及同事對他的種種行徑敢怒不敢言。

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陽明醫院內部規定，若主治醫師或住院醫師經3次聯繫不到且經認定無正當理由，並有相關紀錄佐證，院方將自次月起減少該醫師平均收治床位5床，作為當月收治病患數上限；若醫師未每日查房且無正當理由，則次月收治床位將減半作為上限。

由於床位數與醫師健保點數及收入息息相關，因此減床措施也將直接影響醫師收入，蘇一峰卻反抗醫院懲處，又挾著網路上的高人氣，院內高層及同事拿他沒皮條，只能對他消極處理，懲處也不了了之。

護理人員私下抱怨，院方始終沒拿出魄力處置蘇一峰，對院內其他全心投入堅守崗位的醫護極不公平，難道以後大家都可以比照蘇一峰值班找不到人嗎？感嘆院方高層的漠視與消極態度已使病患的就醫權益及安全受到影響，萬一真的發生問題，誰要幫蘇扛責擦屁股？恐怕倒楣的還是第一線護理同仁。

針對蘇一峰看診消失，跑去錄製回應給媒體等問題，北市聯醫回應，已於醫務會議及部務會議向全體醫師宣導相關規範，以維持醫療專業與醫病隱私。

北市聯醫強調，院方始終以維護醫療品質、病人安全及同仁權益為核心原則，對於病人住院收治、病房管理及醫師值班等醫療事項，均依醫療專業及院內管理制度辦理；如經查證有違規情形，將依相關程序處理。

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