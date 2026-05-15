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    首頁 > 生活

    網紅醫生爭議4-3》爭議言論多 蘇一峰控訴頻翻車

    2026/05/15 09:52 記者楊心慧／台北報導
    醫師蘇一峰曾在臉書發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板，最後給死忠的台南人喝。（取自臉書）

    醫師蘇一峰曾在臉書發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板，最後給死忠的台南人喝。（取自臉書）

    網紅醫師蘇一峰過去言論鬧出不少爭議，包括曾指烏山頭水庫光電板清洗藥水流入飲用水，遭政府與業者駁斥並提告；也曾拿時任副總統賴清德探病照，質疑民眾黨前主席柯文哲夜訪病歷案有雙重標準，遭當年患者主治醫師打臉；另曾稱氣喘藥「備勞喘」因健保藥價過低退出台灣，導致病患無藥可用，事後也被藥廠澄清是因全球停產，且已有其他藥物可替代，其多次發言都引發質疑。

    蘇一峰去年在臉書發文指稱台南烏山頭水庫水面型光電板，遭清潔工以「藥水」清洗，相關藥劑最後混入飲用水，甚至形容是「給最死忠的台南人喝」，引發外界熱議。但經濟部能源署、台灣汽電共生公司及多個光電產業公協會隨後出面駁斥，強調水面型光電依契約規定僅能以清水清洗，且長期水質監測皆正常，業者也已提告。

    柯文哲上個月遭爆深夜赴醫院查閱病歷，蘇一峰翻出賴清德2023年探視傷者的照片，質疑外界存在雙重標準，但事後遭當年患者主治醫師出面打臉，認為兩案情況並不相同。

    蘇一峰上個月力挺國民黨主席鄭麗文訪中，還稱讚她全程自費，沒想到鄭麗文訪中費用480萬，是向立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請，蘇遭不少網友譏諷，被酸後他反嗆「480萬很多錢嗎？」批評青鳥到處出征國民黨、出征他；他硬扯總統賴清德，跑去非洲國家外交要花多少公帑？

    另在藥品議題上，蘇一峰曾稱氣喘患者常用藥物「Berotec（備勞喘）」因健保藥價過低退出台灣市場，導致病患面臨無藥可用困境，不過藥廠後續澄清，該藥為全球停產，且已有其他更適合的新型藥物可供替代。

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    網紅醫師蘇一峰常在臉書上發表政治言論。（資料照）

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