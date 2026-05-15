認了追蹤器「太太裝的」！ 李乾龍避談綠營道歉要求

國民黨副主席李乾龍對於追蹤器疑雲，笑著回媒體「你裝的」。（記者羅國嘉攝）

國民黨日前指控副主席李乾龍座車遭裝追蹤器，並懷疑是由執政黨所為，李昨天回應媒體詢問時笑稱「是我太太裝的」。民進黨發言人李坤城今日要求，國民黨與國民黨文傳會主委尹乃菁本人對烏龍爆料、惡意抹黑，應向賴總統與社會大眾道歉。對此，李乾龍稍早赴立法院參加活動受訪時，面對道歉要求避而不答，僅以笑回應追蹤器疑雲「你裝的」，並針對彰化選情協調表示沒問題，強調對勝選充滿信心。

李乾龍於去年11月座車被安裝追蹤器並收到恐嚇信，尹乃菁於4月15日開記者會公開指控總統賴清德和民進黨做「政治偵防」，尹嗆聲等賴清德卸任失去保護傘，一定會追究到底，但李乾龍當時卻不願提告；警方主動調查後，報請新北地檢署指揮偵辦，李乾龍與尹乃菁昨天皆前往地檢署協助釐清案情，但李抵達新北地檢署，針對追蹤器安裝者，李乾龍以「是我太太裝的」回應媒體，隨後笑著離開現場。

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李乾龍今天出席「青年和平團舉辦全國高中職及大專院校學生自治組織議事年會」而現身立法院，面對媒體再次追問「追蹤器真的是你老婆裝的嗎？」李乾龍僅以玩笑口吻回應「你裝的。」媒體續問「民進黨要求黨中央道歉」一事時，李乾龍並未給予正面回應，僅笑笑離開。

此外，針對彰化地區選情傳出彰化縣長參選人魏平政於群組傳訊未獲回覆，媒體詢問李乾龍是否會介入協調？李乾龍表示「沒問題啊，彰化很好啊」，並稱「他沒有啊」。對於未來選情是否有信心勝選，李則語氣堅定回應「當然會啊。」

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