愛爾麗新北3診所裝針孔涉偷拍 各重罰50萬勒令停業6個月

市府衛生局公布，「愛爾麗集團」轄下3家診所因確認嚴重侵害病患隱私，市府依《醫療法》108條從重裁處，處50萬元罰鍰，並對愛爾麗新莊、永和及林口診所自即日起勒令停業6個月。（新北市衛生局提供）

日前連續爆發知名醫美集團疑似針孔偷拍事件，新北市府啟動「反針孔稽查專案」針對廣義醫美診所等涉及消費者個人隱私的場所進行稽查，市府衛生局今（15）日公布，新北已完成64家醫美診所專案稽查，其中「愛爾麗集團」轄下3家診所因確認嚴重侵害病患隱私，市府依《醫療法》108條從重裁處，各處50萬元罰鍰，並勒令愛爾麗新莊、永和及林口診所自即日起停業6個月。

衛生局表示，此案經與檢警合作，市府確認愛爾麗新莊、永和及林口3家診所於診療室及手術室等空間內，涉嫌利用偽裝型監控設備對病患個人隱私進行拍攝，依據衛生福利部5月13日最新會議共識，此舉已嚴重違反《醫療法》第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，各處以最高50萬元罰鍰外，並責令這3家診所即日起停業6個月。

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衛生局指出，新北市其他疑似涉案診所仍在司法機關偵辦中，如有具體違規事證，市府將嚴懲不貸，衛生局官網已設立「醫美診所爭議專區」，民眾如果有在醫療院所隱密空間發現疑似偷拍情況，可撥110檢舉或向警察機關報案，衛生局也提供心理支持服務諮詢專線 （02） 2257-2623，並連結法制局消保資源，提供退費諮詢、團體訴訟及法律申訴管道，消費權益問題可撥打消1950，或市民專線1999轉5137洽詢。

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